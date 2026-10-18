Logo

Лавров најавио разговоре са лидерима земаља залива о Ормуском мореузу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.10.2026 16:27

Коментари:

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је да планира да са министрима спољних послова земаља Персијског залива разговара о ситуацији око Ормуског мореуза.

"Данас намјеравам да детаљно разговарам о најактуелнијим питањима на Блиском истоку. Прије свега, о ситуацији у региону Залива, гдје се одвија озбиљна војно-политичка криза", рекао је Лавров.

Он је нагласио да је Москва посвећена напорима за деескалацију сукоба и проналажењу рјешења за трајни мир на Блиском истоку.

Лавров учествује у деветом кругу стратешког дијалога Русије и Савјета за сарадњу арапских држава Персијског залива, који се одржава у главном граду Бахреина, Манами, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Москва

Сергеј Лавров

разговор

Ормуски мореуз

Коментари (0)

Више из рубрике

Амерички предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије укрцавања у хеликоптер „Марин Уан“ на јужном травњаку Бијеле куће, у петак, 16. октобра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Француска гори! Затворите границе и преузмите контролу

1 ч

0
Аеродром је уређена површина на копну или води (која може обухватати и објекте, инсталације и опрему) намjењена за полijетање, слijетање, кретање и смjештај ваздухоплова

Свијет

Покренута истрага о оштећењу ограде на аеродрому

2 ч

0
Еди Рама одбио да поднесе оставку

Свијет

Еди Рама одбио да поднесе оставку

2 ч

0
Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.

Свијет

Ебола се проширила на осму провинцију Конга

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

59

Пронађена тијела двије особе нестале у Турској у поплавама

16

51

У Француској ће бити изложен дијамант који је прије 100 година пронађен у јабуци

16

50

Преокрет у трци за потпредсједника Српске: Балукчић престигао Бегића

16

32

Освештана црква посвећена Светом Василију Острошком

16

31

Фокина подигао пехар у Шангају и помогао Ђоковићу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима