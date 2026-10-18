Лавров најавио разговоре са лидерима земаља залива о Ормуском мореузу

Аутор:АТВ редакција
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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је да планира да са министрима спољних послова земаља Персијског залива разговара о ситуацији око Ормуског мореуза.
"Данас намјеравам да детаљно разговарам о најактуелнијим питањима на Блиском истоку. Прије свега, о ситуацији у региону Залива, гдје се одвија озбиљна војно-политичка криза", рекао је Лавров.
Он је нагласио да је Москва посвећена напорима за деескалацију сукоба и проналажењу рјешења за трајни мир на Блиском истоку.
Лавров учествује у деветом кругу стратешког дијалога Русије и Савјета за сарадњу арапских држава Персијског залива, који се одржава у главном граду Бахреина, Манами, преноси Срна.
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