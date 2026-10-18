Еди Рама одбио да поднесе оставку

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Албански премијер Еди Рама одбацио је позиве да поднесе оставку поводом све већих уличних протеста и изјавио да они не угрожавају његову владу већ напредак Албаније према чланству у ЕУ.
"Није ријеч о мени, не доводи се у питање влада, не доводи се у питање већина у влади или побједничка странка на изборима, али се доводи у питање пут, доводи се у питање мисија", рекао је Рама у обраћању уживо на "Фејсбуку".
Он је додао да "Албанци морају јасно да размисле - да ли желе ово, да ли желе оно или желе ЕУ".
Док је Рама говорио, багери су копали и уклањали плочник испред његове канцеларије у центру Тиране, пошто се очекује нови талас протеста.
Студентске демонстрације, подстакнуте бијесом због наводне корупције у влади, недостатка радних мјеста и лошег стања у образовном систему, захватиле су центар Тиране и прошириле се на друге градове.
Демонстранти који захтијевају Рамину оставку запалили су владине зграде, као и банке, те бацали камење на полицију, која је одговорила сузавцем, воденим топовима и гуменим мецима.
Корупцијски скандали годинама нарушавају углед Албаније, а аналитичари кажу да је ова земља центар банди које покушавају да оперу новац од трговине дрогом и оружјем.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
6 ч0
Регион
4 мј0
Република Српска
8 мј2
Регион
1 год0
Најновије
Најчитаније
16
59
16
51
16
50
16
32
16
31
Тренутно на програму