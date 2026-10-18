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Еди Рама одбио да поднесе оставку

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18.10.2026 14:45

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Еди Рама одбио да поднесе оставку
Фото: Tanjug

Албански премијер Еди Рама одбацио је позиве да поднесе оставку поводом све већих уличних протеста и изјавио да они не угрожавају његову владу већ напредак Албаније према чланству у ЕУ.

"Није ријеч о мени, не доводи се у питање влада, не доводи се у питање већина у влади или побједничка странка на изборима, али се доводи у питање пут, доводи се у питање мисија", рекао је Рама у обраћању уживо на "Фејсбуку".

Он је додао да "Албанци морају јасно да размисле - да ли желе ово, да ли желе оно или желе ЕУ".

Док је Рама говорио, багери су копали и уклањали плочник испред његове канцеларије у центру Тиране, пошто се очекује нови талас протеста.

Студентске демонстрације, подстакнуте бијесом због наводне корупције у влади, недостатка радних мјеста и лошег стања у образовном систему, захватиле су центар Тиране и прошириле се на друге градове.

Демонстранти који захтијевају Рамину оставку запалили су владине зграде, као и банке, те бацали камење на полицију, која је одговорила сузавцем, воденим топовима и гуменим мецима.

Корупцијски скандали годинама нарушавају углед Албаније, а аналитичари кажу да је ова земља центар банди које покушавају да оперу новац од трговине дрогом и оружјем.

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Тагови :

Еди Рама

Албанија

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