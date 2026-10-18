Порука из Кремља: Русија наставља да врши ударе одмазде!

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Русија наставља да врши ударе одмазде усмјерене на смањење нападачке способности Кијева, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Напади су сада непрестани. Они су систематски и масовни. Удари су усмјерени на смањење нападачког потенцијала кијевског режима. То даје резултате", рекао је Песков новинарима.
Он је додао да Кијев неће промијенити ток догађаја својим покушајима да дроновима напада руске регије и оцијенио да су то посљедње манифестације агоније режима.
Руско Министарство одбране у међувремену је саопштило да је противваздушна одбрана током протеклог дана уништила 1.256 украјинских дронова и седам крстарећих ракета "фламинго".
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