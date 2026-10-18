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Укусни мафини са јабукама и циметом

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18.10.2026 13:57

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Мафини
Фото: Pixabay

Мафини идеални за јесен и зиму, али и за сва годишња доба ако сте љубитељи ароме јабука и цимета.

Састојци

2 средње јабуке (огуљене и изрендане)

2 јајета

120 g шећера

1 кесица ванилин шећера

180 ml јогурта

100 ml сунцокретовог уља

250 g глатког брашна

1 кесица прашка за пециво

1 кашичица цимета

1 прстохват соли

Шећер у праху за посипање

Припрема

1. Припремите мокре састојке

У великој посуди измијешајте јаја, шећер, ванилин шећер, уље и јогурт. Мијешајте док не добијете глатку смјесу.

2. Додајте суве састојке

У смјесу додајте просијано брашно, прашак за пециво, цимет и со. Промијешајте док се састојци не сједине.

3. Умијешајте јабуке

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Изрендане јабуке оциједите од вишка сока и лагано умијешајте у смјесу.

4. Напуните калупе

Припремите калуп за мафине с папирним корпицама. Напуните их до 3/4 висине.

5. Пеците

Пеците у претходно загријаној рерни на 180 °Ц око 20–25 минута, док не порумене и чачкалица не изађе чиста, преноси Индекс.

6. Послужите

Охладите мафине и по жељи поспите шећером у праху. Одлични су топли, али и сљедећи дан уз кафу или чај.

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Тагови :

јабука

цимет

Рецепт

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