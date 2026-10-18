Укусни мафини са јабукама и циметом

Аутор:АТВ редакција
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Мафини идеални за јесен и зиму, али и за сва годишња доба ако сте љубитељи ароме јабука и цимета.
Састојци
2 средње јабуке (огуљене и изрендане)
2 јајета
120 g шећера
1 кесица ванилин шећера
180 ml јогурта
100 ml сунцокретовог уља
250 g глатког брашна
1 кесица прашка за пециво
1 кашичица цимета
1 прстохват соли
Шећер у праху за посипање
Припрема
1. Припремите мокре састојке
У великој посуди измијешајте јаја, шећер, ванилин шећер, уље и јогурт. Мијешајте док не добијете глатку смјесу.
2. Додајте суве састојке
У смјесу додајте просијано брашно, прашак за пециво, цимет и со. Промијешајте док се састојци не сједине.
3. Умијешајте јабуке
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Изрендане јабуке оциједите од вишка сока и лагано умијешајте у смјесу.
4. Напуните калупе
Припремите калуп за мафине с папирним корпицама. Напуните их до 3/4 висине.
5. Пеците
Пеците у претходно загријаној рерни на 180 °Ц око 20–25 минута, док не порумене и чачкалица не изађе чиста, преноси Индекс.
6. Послужите
Охладите мафине и по жељи поспите шећером у праху. Одлични су топли, али и сљедећи дан уз кафу или чај.
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