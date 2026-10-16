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Брзи трик без бурета: Укиселите купус за само 48 часова

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16.10.2026 10:59

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Крупан кадар свјежих зелених главица купуса које расту у башти.
Фото: Zacharie Dusingizimana/Pexels

Прохтјела вам се сарма, а киселог купуса нема у кући? Кисели купус за сарму можете да спремите за само два дана, и то на једноставан начин. Не требају вам буре ни чекање од неколико недјеља, већ само главица купуса и два састојка која већ стоје у вашој кухињи.

Како да спремите листове киселог купуса за сарму за 48 сати

Прво скините спољне листове купуса, а онда пажљиво издубите коријен. У удубљење које остане сипајте малу шољицу сирћета и једну кашику соли. Лагано протресите главицу да се састојци распореде.

Послије тога купус ставите у кесу и оставите га у замрзивач, гдје треба да одстоји 48 сати. Кад прођу два дана, извадите купус и пустите га да се сасвим одмрзне. Листови би требало да буду мекши и савитљивији, па се сарма много лакше мота.

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Ово је брз начин да листови омекшају и укиселе се, али није исто што и класично кисељење купуса ферментацијом. Сирће даје киселкаст укус, а замрзавање мијења структуру купуса.

Али имаћете брзо домаћи кисели купус за сарму!

(Крстарица)

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Тагови :

кисели купус

Зимница

Сарма

трикови

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