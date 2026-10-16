Зашто не би требало носити бијело на туђем вјенчању?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Увелико је у току сезона вјенчања. Од тренутка када добијете позивницу па до самог дана свадбе, у глави вам се врти мисао како да се савршено обучете, а да притом не изгледате исто као и остали. Једно је од најпознатијих правила свадбеног бонтона гласи да гости на туђем вјенчању не треба да носе бијело.
Времена се мијењају и некако се чини да устаљена правила више нису толико битна, па су се неке од најпознатијих и најдмодернијих жена свијета одважиле да на вјенчањима својих пријатеља и рођака понесу бијелу боју.
Бања Лука
Ове бањалучке улице данас остају без струје
Људи који се баве организацијом вјенчања напомињу да би гости требало да поштују младине и младожењине жеље, како би њихов најсвечанији дан протекао у најбољем реду.
Међутим, када је онда пожељно носити бијелу одјећу на туђем вјенчању и да ли то на неки начин ремети младу?
Једини пут када је прихватљиво носити бијело на туђем вјенчању јесте само онда када је млада то посебно захтјевала, сматрају стручњаци.
"Док многе традиције везане за вјенчања полако нестају, не носити бијело као гост на вјенчању ће увијек остати", истакла је Кејти, организаторка догађаја.
"Најважнији приоритет током овог свечаног дана јесте да се млада осјећа посебно. Неумјесно је и ружно да се појавите у истој боји као и млада и на тај начин да јој ‘украдете’ пажњу", објаснила је она.
Суштина је да бијела боја омогућава млади да се истакне међу гостима. Дозвољено је обући се у ову боју, искључиво уколико будућу брачни пар то назначи у позивници, у супротном ћете бити апсолутно непристојни.
Нема изузетака, ни када је у питању младина мајка, сестра или свекрва објашњавају стручњаци. Неке младе бирају бијеле хаљине за своје дјеверуше и пратиље и то једини пут када је скроз прихватљиво видјети неког другог да носи бијелу боју.
Наука и технологија
Маск показао аутомобил који лети и вози наопачке
Савјети стручњака су да би требало да избјегавате било коју свјетлију боју налик бијелој, попут беж, прљаво бијеле или шампањ крем нијансе. Ако желите комбинацију у некој свјетлијој боју, одлучите се боље за неку пастелну – розе, плаву или жуту. Чак и тамноцрвена или свијетло сива је одлична алтернатива бијелој или кремастој.
Уколико се на позивници помиње кодекс облачења, стручњаци савјетују да се држите ненаметљиве одјеће и да избјегавате било коју боју која је блиска бијелој. Можете да се играте са нијансама и да направите неку занимљиву комбинацију – на тај начин бићете посебни, а нећете се замјерити младенцима.
(Мондо)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Стил
2 д0
Стил
5 д0
Стил
6 д0
Стил
1 седм0
Најновије
Најчитаније
12
45
12
40
12
34
12
31
12
24
Тренутно на програму