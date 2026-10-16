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Огласило се ОЈТ о тешкој саобраћајној несрећи у Бањалуци

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16.10.2026 10:05

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Окружно јавно тужилаштво Бањалука
Фото: АТВ

Бањалучанка С.Б. (76) погинула је јутрос у саобраћајној несрећи која се десила у насељу Карановац, а у којој је учествовао и возач голфа (50) из Бањалуке, саопштено је из бањалучког Окружног јавног тужилаштва.

Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бања Лука.

полиција

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Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере као и вјештачења на утврђивању свих околности наведене саобраћајне незгоде, а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске.

Несрећа се догодила у улици Војводе Уроша Дреновића, око 06.10 часова.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

ОЈТ Бањалука

Погинуо пјешак

увиђај

Бањалука

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