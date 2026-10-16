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Милош Чупић ухапшен због премлаћивања мушкарца у Котор Варошу

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16.10.2026 09:51

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Милош Чупић, хапшење 2024. године
Фото: АТВ

Вишеструки преступник Милош Чупић из Котор Вароша ухапшен је синоћ због сумње да је испред кафића у Котор Варошу претукао мушкарца, сазнаје АТВ.

У ПУ Бањалука наводе да је Чупић ухапшен због сумње да је починио кривично дјело наношења тјелесних повреда.

”Он се сумњичи да је у четрвртак око 23.20 часова испред угоститељског објекта физички напао мушкарца који је задобио тјелесне повреде. Повријеђеном мушкарцу је указана љекарска помоћ на Универзитетско клиничком центру Републике Српске. Исптививањем на присуство алкохола код осумњиченог је утврђено присуство од 1,12 g/kg алкохола у организму”, наводе у ПУ Бањалука.

Претукао полицајца испред станице

Милош Чупић раније је довођен у везу са злоупотребом наркотика, а хапшен је у марту 2024. године када је у кафани напао два мушкарца. Они су кренули у полицијску станицу да пријаве напад и Чупић је дошао за њим и испред полицијске станице је напао полицајца.

policija rs stop traka (5)

Хроника

Пијан претукао полицајца испред полицијске станице!

Задао му је више удараца по глави и тијелу нанијевши му тешке повреде због којих је задржан на лијечењу у УКЦ Републике Српске. Након тога је ухапшен и рјешењем Основног суда у Котор Варошу одређено вријеме је провео у притвору.

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Хроника

Чупић спроведен у ОЈТ - пијан претукао полицајца

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Тагови :

Милош Чупић

хапшење

премлаћивање

физички напад

Котор Варош

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