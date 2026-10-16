Милош Чупић ухапшен због премлаћивања мушкарца у Котор Варошу

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:1
Вишеструки преступник Милош Чупић из Котор Вароша ухапшен је синоћ због сумње да је испред кафића у Котор Варошу претукао мушкарца, сазнаје АТВ.
У ПУ Бањалука наводе да је Чупић ухапшен због сумње да је починио кривично дјело наношења тјелесних повреда.
”Он се сумњичи да је у четрвртак око 23.20 часова испред угоститељског објекта физички напао мушкарца који је задобио тјелесне повреде. Повријеђеном мушкарцу је указана љекарска помоћ на Универзитетско клиничком центру Републике Српске. Исптививањем на присуство алкохола код осумњиченог је утврђено присуство од 1,12 g/kg алкохола у организму”, наводе у ПУ Бањалука.
Милош Чупић раније је довођен у везу са злоупотребом наркотика, а хапшен је у марту 2024. године када је у кафани напао два мушкарца. Они су кренули у полицијску станицу да пријаве напад и Чупић је дошао за њим и испред полицијске станице је напао полицајца.
Хроника
Пијан претукао полицајца испред полицијске станице!
Задао му је више удараца по глави и тијелу нанијевши му тешке повреде због којих је задржан на лијечењу у УКЦ Републике Српске. Након тога је ухапшен и рјешењем Основног суда у Котор Варошу одређено вријеме је провео у притвору.
Хроника
Чупић спроведен у ОЈТ - пијан претукао полицајца
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
15 ч0
Најновије
Најчитаније
12
45
12
40
12
34
12
31
12
24
Тренутно на програму