Ужас у БиХ: Ватрогасци гасили пожар, па пронашли тијело

Аутор:АТВ редакција
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Неумски ватрогасци пронашли су тијело приликом гашења пожара у Градачком пољу.
Дојаву о пожару у Градачком пољу, гдје је горјела трава и ниско растиње, ватрогасци су примили у 11.35 часова.
Ватрогасне екипе су успјеле локализовати пожар, саопштено је из Ватрогасне јединице из Неума.
О случају су обавијештене надлежне службе и полиција како би се утврдио идентитет настрадале особе и узрок смрти, преноси Срна.
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