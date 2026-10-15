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Ужас у БиХ: Ватрогасци гасили пожар, па пронашли тијело

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15.10.2026 21:13

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Неумски ватрогасци пронашли су тијело приликом гашења пожара у Градачком пољу.

Дојаву о пожару у Градачком пољу, гдје је горјела трава и ниско растиње, ватрогасци су примили у 11.35 часова.

Ватрогасне екипе су успјеле локализовати пожар, саопштено је из Ватрогасне јединице из Неума.

О случају су обавијештене надлежне службе и полиција како би се утврдио идентитет настрадале особе и узрок смрти, преноси Срна.

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Тагови :

Неум

пронађено тијело

Ватрогасци

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