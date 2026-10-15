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Мушкарац сам себи слао пријетеће поруке, па пријавио лажно три особе: Пријети му до 5 година затвора

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15.10.2026 13:04

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Фото: Pexel/ Anna Shvets

Општински суд у Ливну потврдио је оптужницу Кантоналног тужитељства Кантона 10 против М. Ш., којег се терети да је сам себи слао пријетеће СМС поруке, а потом полицији лажно пријавио три особе тврдећи да су му оне пријетиле.

Према наводима оптужнице, М. Ш. је 27. јуна 2025. године у просторијама Федералне управе полиције, Деташман Ливно, поднио казнену пријаву против особа иницијала В. М., В. М. и Ф. М., наводећи да су му четири дана раније послале пријетеће поруке и тиме угрозиле његову сигурност.

Тужилаштво, међутим, тврди да је оптужени поруке слао сам себи, мијењајући СИМ картице у властитом мобилном телефону, иако је знао да их пријављене особе нису послале.

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Општински суд у Ливну оптужницу је потврдио 13. октобра 2026. године, а М. Ш. се терети за казнено дјело лажног пријављивања, за које је према Казненом закону ФБиХ предвиђена казна затвора од шест мјесеци до пет година.

Рочиште за изјашњење о кривњи заказано је за 11. новембра 2026. године.

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Тагови :

Ливно

Оптужница

Лажна пријава

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