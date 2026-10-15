Logo

Порука из Кремља: Став ЕУ о сарадњи Москве и Вашингтона је деструктиван

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.10.2026 12:51

Коментари:

0
Порука из Кремља: Став ЕУ о сарадњи Москве и Вашингтона је деструктиван
Фото: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Став европских земаља према споразуму Русије и САД о испорукама дизел-горива је деструктиван, оцијенио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Европске државе не само да нису поздравиле споразум Русије и САД о испорукама дизел-горива, већ су га и прилично оштро критиковале. И лично предсједник САД Доналд Трамп, као и одлука америчке администрације, били су изложени критикама", рекао је Песков новинарима.

Он је указао да такве критике из Европе показују да је она заправо страна која подржава наставак рата и прижељкује лоше односе САД и Русије, додајући да из очигледних разлога није нарочито умјесно јавно расправљати о томе које земље желе да купују руски дизел, преноси Срна.

Руски танкер куба

Свијет

Огласила се Русија: Познато када почиње испорука руског дизел-горива у САД

Према његовим ријечима, на тржиште се пласирају велике количине руског дизел-горива, које је почело да стиже на свјетска тржишта.

"То ће имати одређен позитиван утицај на стабилизацију нафтних тржишта, иако их неће моћи у потпуности стабилизовати", нагласио је Песков.

Он је осудио наставак украјинских напада на руску енергетску инфраструктуру упркос мировним напорима САД и позивима Трампа да се напади обуставе.

"Интензивне напоре САД да ријеше украјинску кризу осујећује неспремност Кијева, као и украјинског предсједника Владимира Зеленског лично да траже мир", нагласио је Песков.

Он је похвалио мировне напоре америчке администрације и специјалних изасланика америчког предсједника Стивена Виткофа и Џареда Кушнера, који улажу интензивне напоре да покрену развој мировног процеса, додајући да за сада нема информација о њиховој наредној посјети Русији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Песков

Кремљ

Русија

Америка

Европска унија

Коментари (0)

Више из рубрике

Огласила се Русија: Познато када почиње испорука руског дизел-горива у САД

Свијет

Огласила се Русија: Познато када почиње испорука руског дизел-горива у САД

1 ч

0
Возила су заглављена на делимично поплављеном ауто-путу током обилних падавина у Истанбулу, у Турској, у сриједу, 14. октобра 2026. године.

Свијет

Истанбул: Због поплава школе ни сутра неће радити

1 ч

0
Роберт Фицо

Свијет

Фицо: Нема више поклона Кијеву

2 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у Спортском центру „Кертис Д. Менард” у Васили, на Аљасци, у уторак, 13. октобра 2026. године.

Свијет

Трамп: Отварамо полигон за тестирање најсавременијег оружја

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

38

Стевандић: Српска по Уставу има право на доношење новог најважнијег правног акта

14

38

Службеник Суда БиХ осуђен на 23 мјесеца затвора због проневјере 196.000 КМ

14

28

Радници Института "Др Мирослав Зотовић" одали почаст преминулом директору Горану Талићу

14

26

Политичар осуђен на 15 година затвора због силовања двије дјевојчице

14

22

"Животиње је "одвеле" у затвор: Жена пуштена на слободу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима