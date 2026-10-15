Порука из Кремља: Став ЕУ о сарадњи Москве и Вашингтона је деструктиван

Аутор:АТВ редакција
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Став европских земаља према споразуму Русије и САД о испорукама дизел-горива је деструктиван, оцијенио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Европске државе не само да нису поздравиле споразум Русије и САД о испорукама дизел-горива, већ су га и прилично оштро критиковале. И лично предсједник САД Доналд Трамп, као и одлука америчке администрације, били су изложени критикама", рекао је Песков новинарима.
Он је указао да такве критике из Европе показују да је она заправо страна која подржава наставак рата и прижељкује лоше односе САД и Русије, додајући да из очигледних разлога није нарочито умјесно јавно расправљати о томе које земље желе да купују руски дизел, преноси Срна.
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Према његовим ријечима, на тржиште се пласирају велике количине руског дизел-горива, које је почело да стиже на свјетска тржишта.
"То ће имати одређен позитиван утицај на стабилизацију нафтних тржишта, иако их неће моћи у потпуности стабилизовати", нагласио је Песков.
Он је осудио наставак украјинских напада на руску енергетску инфраструктуру упркос мировним напорима САД и позивима Трампа да се напади обуставе.
"Интензивне напоре САД да ријеше украјинску кризу осујећује неспремност Кијева, као и украјинског предсједника Владимира Зеленског лично да траже мир", нагласио је Песков.
Он је похвалио мировне напоре америчке администрације и специјалних изасланика америчког предсједника Стивена Виткофа и Џареда Кушнера, који улажу интензивне напоре да покрену развој мировног процеса, додајући да за сада нема информација о њиховој наредној посјети Русији.
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