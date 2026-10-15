Лавров: Зеленски показао да није спреман да се конструктивно ангажује

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Украјине Володимир Зеленски је својим ставом о руско-америчком споразуму о дизелу показао да није спреман да се конструктивно ангажује, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
Он је напоменуо да су договор предложиле САД и да је Русија то подржала.
Свијет
Порука из Кремља: Став ЕУ о сарадњи Москве и Вашингтона је деструктиван
"Зеленски вјерује да му цијели свијет нешто дугује, а да он није обавезан да било шта уради заузврат. Он није спреман за било какве конструктивне поступке који би били заиста искрени и праведни", рекао је Лавров новинарима.
Према његовим ријечима, став Зеленског у вези са споразумом Русије и САД је директно изазивање америчког предсједника Доналда Трампа, уз напомену да је такво понашање постало типично за украјинског лидера.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч5
Најновије
Најчитаније
14
38
14
38
14
28
14
26
14
22
Тренутно на програму