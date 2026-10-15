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Лавров: Зеленски показао да није спреман да се конструктивно ангажује

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15.10.2026 13:33

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Предсједник Украјине Володимир Зеленски је својим ставом о руско-америчком споразуму о дизелу показао да није спреман да се конструктивно ангажује, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

Он је напоменуо да су договор предложиле САД и да је Русија то подржала.

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"Зеленски вјерује да му цијели свијет нешто дугује, а да он није обавезан да било шта уради заузврат. Он није спреман за било какве конструктивне поступке који би били заиста искрени и праведни", рекао је Лавров новинарима.

Према његовим ријечима, став Зеленског у вези са споразумом Русије и САД је директно изазивање америчког предсједника Доналда Трампа, уз напомену да је такво понашање постало типично за украјинског лидера.

(Срна)

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Тагови :

Володимир Зеленски

Сергеј Лавров

Украјина

Русија

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