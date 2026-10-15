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Жена из БиХ учествовала у тешкој превари са социјалним примањима

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15.10.2026 14:42

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Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.
Фото: Pixabay/lechenie-narkomanii

Жена из БиХ учествовала у тешкој превари са социјалним примањима у Аустрији

Полицијска станица у Мистелбаху разоткрила је вишегодишњу превару са социјалним давањима.

Троје осумњичених, међу којима и 38-годишња жена из Босне и Херцеговине, наводно је још од 2008. године обмањивало државне органе помоћу фалсификованих исправа и незаконито примало социјалну помоћ.

Како се наводи у саопштењу, још у јуну 2026. године истражитељи су идентификовали троје осумњичених: 38-годишњу држављанку Босне и Херцеговине, 38-годишњег држављанина Хрватске, као и 39-годишњег мушкарца из округа Холабрун.

Лажна документа предавана више институција

Осумњичени се терете да су фалсификовали посебно заштићене службене исправе и да су их намјенски подносили различитим аустријским институцијама, међу којима су матични уред, окружна управа и Служба за запошљавање Аустрије (АМС).

Према наводима истраге, главна осумњичена, 38-годишња жена, и њен саучесник су још од 2008. године на основу фалсификованих докумената незаконито остваривали различита социјална давања за себе и своју дјецу.

Штета од 63.000 евра

Према досадашњим резултатима истраге, укупна настала штета износи готово 63.300 евра. Током саслушања троје осумњичених није признало кривицу. Полиција је против њих поднијела кривичну пријаву Тужилаштву у Корнојбургу, преносе Независне.

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Тагови :

хапшење

Држављанка БиХ

превара

социјална давања

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