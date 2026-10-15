Logo

Политичар осуђен на 15 година затвора због силовања двије дјевојчице

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.10.2026 14:26

Коментари:

0
Судија држи чекић у судници

Бивши лидер ДУП-а Џефри Доналдсон осуђен је на 15 година затвора пред Крунским судом у Њурију због низа сексуалних кривичних дјела почињених у прошлости, укључујући једно силовање над двије жене док су биле дјеца.

Судија Пол Ремзи рекао је да је Џефри Доналдсон након што је проглашен кривим "још одлучније наставио да пориче оптужбе".

Hitna pomoć

Србија

Масовно тровање ученика током рекреативне наставе, огласила се школа

"Није било, а без сумње неће ни бити, ниједне ријечи кајања, извињења или стида од овог човјека, којим би својим жртвама пружио макар трунку утјехе", рекао је судија.

Он је додао да је Доналдсон доживио "катастрофалан пад" и "срамоту".

Џефри Доналдсон је сјеверноирски политичар и бивши лидер Демократске унионистичке партије (ДУП), једне од главних унионистичких странака у Сјеверној Ирској, која се залаже за останак Сјеверне Ирске у саставу Уједињеног Краљевства.

Полиција Црна Гора

Регион

Црна Гора: Тужилаштво затражило трајно одузимање имовине стечене криминалном аквитношћу

Доналдсон је деценијама био активан у политици Сјеверне Ирске, а предводио је ДУП од 2021. до 2024. године, када је поднио оставку након што је оптужен за сексуална кривична дјела.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Политичари

пресуда

Силовање

Ирска

Коментари (0)

Прочитајте више

računar, haker, tehnologija

Наука и технологија

Због ове лозинке процурили подаци 8.8 милиона људи

4 ч

0
гријање

Бања Лука

Почела сезона гријања, али и кварови: Огласили се из Еко топлана

4 ч

0
Pas i mačka

Свијет

Жена у стану држала 200 паса, мачака и коза

4 ч

0
Предложен притвор осумњиченом за рањавање мушкарца

Хроника

Предложен притвор осумњиченом за рањавање мушкарца

5 ч

0

Више из рубрике

пси пас луталице кућни љубимац животиња

Свијет

"Животиње је "одвеле" у затвор: Жена пуштена на слободу

3 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.

Свијет

Лавров: Зеленски показао да није спреман да се конструктивно ангажује

4 ч

0
Pas i mačka

Свијет

Жена у стану држала 200 паса, мачака и коза

4 ч

0
Порука из Кремља: Став ЕУ о сарадњи Москве и Вашингтона је деструктиван

Свијет

Порука из Кремља: Став ЕУ о сарадњи Москве и Вашингтона је деструктиван

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

12

Објављен нови трејлер за ГТА 6

18

03

Минић у Шамцу на свечаности поводом завршетка прве фазе уређења обале Саве

17

57

Срамно: "Торцидаши" у колони ка Пољуду узвикују "Аушвиц!" и "Устај, Адолфе!"

17

46

Борац против Панатинаикоса у Атини: Познати састави тимова

17

40

АТВ у Атини: Навијачи Борца сутра пред судијом за прекршаје

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима