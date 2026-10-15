Политичар осуђен на 15 година затвора због силовања двије дјевојчице

Аутор:АТВ редакција
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Бивши лидер ДУП-а Џефри Доналдсон осуђен је на 15 година затвора пред Крунским судом у Њурију због низа сексуалних кривичних дјела почињених у прошлости, укључујући једно силовање над двије жене док су биле дјеца.
Судија Пол Ремзи рекао је да је Џефри Доналдсон након што је проглашен кривим "још одлучније наставио да пориче оптужбе".
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"Није било, а без сумње неће ни бити, ниједне ријечи кајања, извињења или стида од овог човјека, којим би својим жртвама пружио макар трунку утјехе", рекао је судија.
Он је додао да је Доналдсон доживио "катастрофалан пад" и "срамоту".
Џефри Доналдсон је сјеверноирски политичар и бивши лидер Демократске унионистичке партије (ДУП), једне од главних унионистичких странака у Сјеверној Ирској, која се залаже за останак Сјеверне Ирске у саставу Уједињеног Краљевства.
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Доналдсон је деценијама био активан у политици Сјеверне Ирске, а предводио је ДУП од 2021. до 2024. године, када је поднио оставку након што је оптужен за сексуална кривична дјела.
(Курир)
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