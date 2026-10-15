Истанбул: Због поплава школе ни сутра неће радити

Аутор:АТВ редакција
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Власти у Истанбулу саопштиле су данас да школе у том граду, због поплава које су изазвале јаке кише које падају од уторка, неће бити отворене ни сутра.
Како је саопштено, школе не раде ни данас а први наредни радни дан биће у понедјељак, преноси Хуријет.
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Замјеник градоначелника Градске општине Истанбул Нури Аслан је саопштио да је неким дијеловима града пало између 130 и 273 килограма кише по квадратном метру.
Аслан је рекао да се Истанбул суочио са једном од најобилнијих киша посљедњих година, при чему је обилна киша, која је почела у уторак ујутру, наставила да пада током цијелог дана и интензивирала се је током наредне ноћи.
Након обилних падавина у Бејкозу, у азијском дијелу Истанбула, бочни зидови моста преко потока Чамлибахче у Токаткоју су се срушили, због чега је пут у том дијелу града затворен за саобраћај а нека од возила која су паркирана на мосту наслоњена су на металне баријере.
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Најмање двије особе, међу којима и једно дијете (14), изгубиле су живот у поплавама у Истанбулу, а евакуисано је 595 грађана.
(Срна)
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