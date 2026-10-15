Logo

Истанбул: Због поплава школе ни сутра неће радити

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.10.2026 12:40

Коментари:

0
Возила су заглављена на делимично поплављеном ауто-путу током обилних падавина у Истанбулу, у Турској, у сриједу, 14. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Egecan Ozguner

Власти у Истанбулу саопштиле су данас да школе у том граду, због поплава које су изазвале јаке кише које падају од уторка, неће бити отворене ни сутра.

Како је саопштено, школе не раде ни данас а први наредни радни дан биће у понедјељак, преноси Хуријет.

vatrogasci

Србија

Тежак удес у Београду: Аутобус ударио у ауто, ватрогасци резали возило да извуку возача

Замјеник градоначелника Градске општине Истанбул Нури Аслан је саопштио да је неким дијеловима града пало између 130 и 273 килограма кише по квадратном метру.

Аслан је рекао да се Истанбул суочио са једном од најобилнијих киша посљедњих година, при чему је обилна киша, која је почела у уторак ујутру, наставила да пада током цијелог дана и интензивирала се је током наредне ноћи.

Након обилних падавина у Бејкозу, у азијском дијелу Истанбула, бочни зидови моста преко потока Чамлибахче у Токаткоју су се срушили, због чега је пут у том дијелу града затворен за саобраћај а нека од возила која су паркирана на мосту наслоњена су на металне баријере.

Евро

Регион

Возач из БиХ крио 50.000 евра испод сједишта: Цариници открили новац уз помоћ пса

Најмање двије особе, међу којима и једно дијете (14), изгубиле су живот у поплавама у Истанбулу, а евакуисано је 595 грађана.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Истанбул

Поплаве

Затворене школе

Поплаве у Истанбулу

Коментари (0)

Прочитајте више

биткоин новац дигитално тржиште

Економија

Које су дигиталне валуте међу највећим губитницима? Неке биљеже огроман пад

2 ч

0
Роберт Фицо

Свијет

Фицо: Нема више поклона Кијеву

2 ч

0
ФЗО Српске: Услуге менталног здравља доступне без упутнице

Друштво

ФЗО Српске: Услуге менталног здравља доступне без упутнице

2 ч

0
Плантажа 2020, заплијењена конопља

Хроника

На њиви у Сребреници узгајали марихуану: Подигнута оптужница против Орашанина и Митровића

2 ч

0

Више из рубрике

Роберт Фицо

Свијет

Фицо: Нема више поклона Кијеву

2 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у Спортском центру „Кертис Д. Менард” у Васили, на Аљасци, у уторак, 13. октобра 2026. године.

Свијет

Трамп: Отварамо полигон за тестирање најсавременијег оружја

3 ч

0
ФСБ ухапсио шведског држављанина због планирања терористичког напада

Свијет

ФСБ ухапсио шведског држављанина због планирања терористичког напада

4 ч

0
Школске клупе у учионици.

Свијет

Урушио се кров школе: Погинуло најмање 18 ученика и наставник

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

38

Стевандић: Српска по Уставу има право на доношење новог најважнијег правног акта

14

38

Службеник Суда БиХ осуђен на 23 мјесеца затвора због проневјере 196.000 КМ

14

28

Радници Института "Др Мирослав Зотовић" одали почаст преминулом директору Горану Талићу

14

26

Политичар осуђен на 15 година затвора због силовања двије дјевојчице

14

22

"Животиње је "одвеле" у затвор: Жена пуштена на слободу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима