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Кошарац: Не одустајемо од тога да се у БиХ омогући гласање држављанима Србије

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15.10.2026 13:32

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Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац рекао је да неће одустати од захтјева да се држављанима Србије омогући да 25. октобра гласају у БиХ на парламентарним изборима у Србији, као и да ће Република Српска адекватно одговорити, ако то не буде ријешено.

Након данашње сједнице Савјета министара најавио је да ће искористити пословничка и законска овлаштења како би се одлучивало о ноти Амбасаде Србије и отварању бирачких мјеста за држављане Србије у БиХ на изборима 25. октобра.

"Обавијестио сам данас предсједавајућу Савјета министара да ћу искористити пословничку могућност и законско право да упутим ноту Амбасаде Србије како би се Савјет министара изјаснио о томе да се отвори, чини ми се, 28 бирачких мјеста у БиХ", рекао је Кошарац.

Кошарац је рекао да је проблематично то што се сједница Савјета министара, према најавама, неће одржати прије 28. октобра.

"Али нећу одустати од тога да искористим своје пословничко и законско право да као замјеник предсједавајуће Савјета министара тражим хитну телефонску сједницу о овом питању", истакао је Кошарац.

Он је истакао да министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић тиме што не жели да упути на одлучивање ноту Амбасаде Србије како би држављани Србије могли да гласају 25. октобра у БиХ шаље врло лошу поруку и опструише остваривање бирачког права држављана Србије.

Евентуално ускраћивање могућности гласања, упозорио је Кошарац, погодило би и држављане Србије бошњачке националности.

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"Нека овдје одговара људима из Санџака, Новог Пазара, не знам којим другима, зашто им онемогућава да у БиХ гласају за своје кандидате", рекао је Кошарац.

Уколико на нивоу Савјета министара не буде ријешено питање гласања за држављане Србије, Кошарац је истакао да Република Српска има капацитете и да ће наћи адекватан одговор како да гласају држављани Србије.

Кошарац је нагласио значај Србије као партнера и подсјетио на помоћ током пандемије вируса корона и подршку пољопривредним произвођачима, те истакао да је важан спољнотрговински партнер.

"Ми не живимо у предрасудама политичког карактера Дине Конаковића и њему сличних", изјавио је Кошарац и подсјетио да је Србија гарант Дејтонског споразума, односно функционисања и постојања овакве БиХ.

(СРНА)

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Тагови :

Сташа Кошарац

Босна и Херцеговина

гласање

Држављанин Србије

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