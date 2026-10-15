Тежак удес у Београду: Аутобус ударио у ауто, ватрогасци резали возило да извуку возача

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна незгода догодила се данас у Венизелосовој улици на Дорћолу када је аутобус ударио у аутомобил, где су ватрогасци-спасиоци морали да сијеку аутомобил како би из њега извукли повријеђеног мушкарца.
Према првим, незваничним информацијама до којих је дошао Телеграф, незгода се догодила из за сада непознатих разлога, а на лице мјеста одмах су упућене екипе Хитне помоћи и ватрогасно-спасилачке јединице, које су интервенисале како би извукле мушкарца из оштећеног возила.
Ватрогасци су морали да сијеку делове аутомобила како би дошли до мушкарца који се налазио у њему, а према ријечима очевидаца, он је из возила изнет крвав.
На фотографијама које су достављене редакцији Телеграфа види се велики број припадника надлежних служби, као и медицинско особље са носилима, док су се у непосредној близини окупили грађани који су посматрали драматичну интервенцију.
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На овом потезу стварају се велике гужве.
Све околности овог догађаја биће утврђене даљом истрагом.
Ускоро опширније...
(Телеграф)
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