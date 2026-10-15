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Тежак удес у Београду: Аутобус ударио у ауто, ватрогасци резали возило да извуку возача

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15.10.2026 12:25

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Тешка саобраћајна незгода догодила се данас у Венизелосовој улици на Дорћолу када је аутобус ударио у аутомобил, где су ватрогасци-спасиоци морали да сијеку аутомобил како би из њега извукли повријеђеног мушкарца.

Према првим, незваничним информацијама до којих је дошао Телеграф, незгода се догодила из за сада непознатих разлога, а на лице мјеста одмах су упућене екипе Хитне помоћи и ватрогасно-спасилачке јединице, које су интервенисале како би извукле мушкарца из оштећеног возила.

Ватрогасци су морали да сијеку делове аутомобила како би дошли до мушкарца који се налазио у њему, а према ријечима очевидаца, он је из возила изнет крвав.

На фотографијама које су достављене редакцији Телеграфа види се велики број припадника надлежних служби, као и медицинско особље са носилима, док су се у непосредној близини окупили грађани који су посматрали драматичну интервенцију.

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Ускоро опширније...

(Телеграф)

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Београд

удес

Ватрогасци

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