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Због неповољних временских услова летови преусмјерени у Измир

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15.10.2026 07:32

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Због неповољних временских услова летови преусмјерени у Измир
Фото: Tanjug / AP / AIR SERBIA

Летови Ер Србије између Београда и Истанбула преусмерени су на аеродром у Измиру због неповољних временских услова, а за путнике је организован аутобуски превоз до Истанбула, саопштила је данас та авио-компанија.

Како се наводи у саопштењу, путници са лета ЈУ423 преусмјерени су на алтернативне летове за Београд, планиране за 15. октобар.

Лет ЈУ427 на релацији Истанбул–Београд планиран је са поласком у 3.25 часова и доласком у 5.05 часова, док је лет ЈУ423 на истој релацији планиран са поласком у 15.40 и доласком у 17.20 часова.

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Из Ер Србије су навели да су сва наведена времена изражена према локалном времену у Србији.

За додатне информације путници могу да посјете интернет страницу "airserbia.com" или да контактирају Контакт центар Ер Србије на број 0800 111 528 из Србије, односно +381 11 311 21 23 из иностранства.

(Танјуг)

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Тагови :

Ер Србија

Турска

Истанбул

Поплаве

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