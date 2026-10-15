Држављанин БиХ ухапшен у Дубровнику: Присвојио више од 100.000 КМ пазара

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин БиХ (28), запослен као шеф смјене у једном угоститељском објекту у Дубровнику, ухапшен је због сумње да је присвојио новац од дневних пазара у укупном износу од 53.640 евра (104.911 КМ).
Како је саопштила ПУ дубровачко-неретванска, случај је пријављен почетком октобра, након што је менаџер угоститељског објекта у Дубровнику пријавио сумњу на проневјеру. Полиција је провела криминалистичко истраживање које је резултирало хапшењем 28-годишњег држављанина БиХ.
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Према резултатима истраге, осумњичени је на радном мјесту имао обавезу да дневне пазаре односи у ноћни трезор банке у Дубровнику.
Међутим, након што су запослени у рачуноводству примјетили мањак новца на рачуну, о томе су обавијестили менаџера објекта, који је случај пријавио полицији.
Утврђено је да се сумња односи на новац прикупљен од 17. августа до 19. септембра, као и од 22. до 26. септембра. Ријеч је о укупном износу од 53.640 евра који, према сумњама полиције, осумњичени није положио у банковни трезор, већ га је задржао за себе.
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Због сумње да је починио кривично дјело проневјере, 28-годишњак је, уз кривичну пријаву, предат у притворску јединицу ПУ дубровачко-неретванске.
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