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Држављанин БиХ ухапшен у Дубровнику: Присвојио више од 100.000 КМ пазара

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15.10.2026 07:13

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Конобар носи тацну са чајником и шољом.
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Држављанин БиХ (28), запослен као шеф смјене у једном угоститељском објекту у Дубровнику, ухапшен је због сумње да је присвојио новац од дневних пазара у укупном износу од 53.640 евра (104.911 КМ).

Како је саопштила ПУ дубровачко-неретванска, случај је пријављен почетком октобра, након што је менаџер угоститељског објекта у Дубровнику пријавио сумњу на проневјеру. Полиција је провела криминалистичко истраживање које је резултирало хапшењем 28-годишњег држављанина БиХ.

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Према резултатима истраге, осумњичени је на радном мјесту имао обавезу да дневне пазаре односи у ноћни трезор банке у Дубровнику.

Међутим, након што су запослени у рачуноводству примјетили мањак новца на рачуну, о томе су обавијестили менаџера објекта, који је случај пријавио полицији.

Утврђено је да се сумња односи на новац прикупљен од 17. августа до 19. септембра, као и од 22. до 26. септембра. Ријеч је о укупном износу од 53.640 евра који, према сумњама полиције, осумњичени није положио у банковни трезор, већ га је задржао за себе.

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Због сумње да је починио кривично дјело проневјере, 28-годишњак је, уз кривичну пријаву, предат у притворску јединицу ПУ дубровачко-неретванске.

(РадиоСарајево)

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Тагови :

Хрватска

Дубровник

Држављанин БиХ

Проневјера новца

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