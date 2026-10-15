Папа Лав се огласио након операције: ''Молим вас да се молите за мене, као што се и ја молим за вас''

Аутор:АТВ редакција
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Папа Лав XIV упутио је у сриједу прву поруку након операције плућа и захвалио вјерницима католицима на њиховим молитвама.
"Као што знате, био сам спријечен да будем међу вама током ових дана. Срдачно вам се захваљујем на вашим молитвама и на послу који сте заједно урадили. Ваше дијељење искустава и пажљиво слушање су заиста дар за цијелу Цркву. Молим вас да се молите за мене, као што се и ја молим за вас", поручио је папа вјерницима, преноси CNN саопштење Ватикана.
Након хирушког захвата у римској болници Ђемели папи Лаву XIV је дијагностикован плућни аденокарцином, чест облик рака плућа.
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Љекари су уклонили доњи режањ једног од његових плућних крила и опоравак папе "напредује према очекивањима", саопштено је из римске болнице.
Љекари који су оперисали папу др Луиђи Карбоне и професор Стефано Маргаритора потврдили су да је папа могао да шета по својим просторијама у болници гдје је и доручковао и ручао.
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