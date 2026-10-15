"Доктор Талић оставио траг у својој струци, али и међу људима који су га познавали"

Аутор:АТВ редакција
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Име професора доктора Горана Талића остаће упамћено по значајном доприносу развоју здравства Републике Српске и Института "Др Мирослав Зотовић", којим је руководио више од двије деценије. Као љекар, научни радник и универзитетски професор, оставио је траг у својој струци, али и међу људима који су га познавали и са њим сарађивали.
Горан Талић био је и човјек широких интересовања, велики поштовалац умјетности и културе.
"Што се тиче самог Горана, могу тако слободно рећи, с обзиром да смо били пријатељи и професионално повезани много више него приватно, посао нас је спојио у дијелу који се односио на развој Института доктор Мирослав Зотовић, једне феноменалне, сјајне установе која се дуги низ година лагано развијала, изградила своје мјесто не само у систему здравства у Српској, него могу рећи и регионално", рекао је министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић.
Мислим да о Зотовићу, додаје Шеранић, можда много више и најбоље говоре пацијенти који су користили услуге самог Зотовића.
"Доктор Талић је окупио сјајну екипу и мислим да је за здравство то је била много већа вриједност, када говорим о томе на који начин је посложио екипу Зотовића, са сјајним људима који су знали и знају данас свој посао, како да раде оно за шта су се на крају крајева и школовали, али сам Зотовић као Зотовић дише онако како је Горан уткао у њега ових посљедњих 25 година, од 2003. када је преузео функцију директора", истакао је Шеранић.
Наводи да кад се прича о Зотовићу и о томе шта је Зотовић, пацијенти говоре, најбоље о свима нама у здравству.
"Школовали смо се зато да пацијенти говоре о нама, а не ми сами о себе. А пацијенти имају шта шта рећи о Зотовићу. Поготово о стварима како се и на који начин он развијао, кренувши од Траписта, преко Слатине, а онда кроз развој других цјелина. Ево, у посљедње три године, када је тај развој био најинтензивнији, када говоримо о отварању Терми Бањалука, па нове ортопедије, простора у центру Бањалуке, у насељу Парк, визави амбулантих прегледа и доступност самих пацијената", рекао је он и додао да је једна од највећих врлина доктора Талића била упорност.
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Био је, каже министар, изузетно упоран у остваривању својих циљева и то је свакако нешто што води увијек ка успјеху.
Академик Миливоје Унковић истакао је да је доктор талић, одиграо јдну врло значајну улогу у његовом животу.
"Наш однос свакако спада међу пар људи, четири-пет који су и у мом приватном животу, негдје на оној раскрсници, дилема, како пролазимо кроз живот, одиграо једну врло значајну улогу. Данас сам већ преко 15 година у Бањалуци. Овдје живим управо заслугом доктора Талића. Упознали смо се 2003. године на мојој изложби овдје", рекао је Унковић.
Наше пријатељство, додаје он, траје од тада.
"Наше дружење је кренуло преко Пливе, једног сјајног комплекса где је он у то вријеме радио. Тамо је имао жељу да у камену направим један рељеф. Енергија и његова потреба, љубав према умјетности, посебно према сликарству, је дио који је у неком свом интимном свијету имао потребу, вјероватно преко умјетности, пунио је своје батерије. Наравно и синтеза умјетности, наимарства, грађевинарства", истакао је он.
Навео је да његове сједнице нису трајале бесконачно и да је био врло конкретан.
(РТРС)
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