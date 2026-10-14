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Додик: Планирамо да 9. јануара прогласимо нови Устав Републике Српске

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14.10.2026 22:08

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Додик: Планирамо да 9. јануара прогласимо нови Устав Републике Српске
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједник Милорад Додик изјавио је да је план да 9. јануара буде проглашен нови Устав Републике Српске, који ће бити савремен, уважавати конститутивност народа и спријечити злоупотребе у функционисању Српске.

"Планирамо да 9. јануара прогласимо нови Устав Републике Српске. Ако не стигнемо тада, видјећемо да то буде неки сљедећи датум", рекао је Додик.

Он је навео да би нови устав требао да буде савремен, уважава конститутивност народа и спријечи злоупотребе у функционисању Републике Српске.

"Нико неће угушити Србе, Хрвате и Бошњаке, али ће омогућити да се демократска квалификована већина може видјети кроз један систем, да свако у суштини треба да буде саслушан, да се зна његов став и да се види шта је рационално", рекао је Додик за РТРС.

Он је истакао да најављене уставне промјене нису усмјерене против Бошњака, већ против злоупотреба институционалних механизама и против злоупотреба Сарајева.

Додик је навео да би новим рјешењима требало омогућити ефикасније доношење одлука, те додао да ће бити редефинисани начин рада и надлежности Вијећа народа Републике Српске.

Он је истакао да ће у новом Уставу бити наведено да је Бањалука главни град Републике Српске, а Пале пријестоница.

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Тагови :

Милорад Додик

Устав Републике Српске

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