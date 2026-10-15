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На глобалном плану: Од свјетске политике до чуда природе

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Извор:

АТВ

15.10.2026 09:01
На глобалном плану: Од свјетске политике до чуда природе
Фото: атв

У новом издању емисије „На глобалном плану” доносимо најважније приче са свјетских меридијана.

Говоримо о договору Трампа и Путина о испоруци руског дизела и ублажавању америчких санкција. О овом „договору вијека”, како су га многи назвали, разговарамо са Лучианом Калужом, стручњаком за међународне односе, и Љубинком Милинчић, главном уредницом „Спутњика”.

Доносимо и причу о случају Кристе Пајк, који је шокирао свијет и поново отворио питања о извршењу смртне казне.

Говоримо и о феномену Ел Нињо, који је промијенио услове у Чилеу и продужио сезону скијања, као и о поларној свјетлости, која је још једном показала своју чаролију.

Од актуелних дешавања и глобалних изазова до занимљивих разговора и прича које привлаче пажњу јавности „На глобалном плану ” доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана.

Емисију уређује и води Инес Ђанковић.

„На глобалном плану ” четвртком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

На глобалном плану

Инес Ђанковић

Доналд Трамп

Владимир Путин

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