Битно: Договор Вашингтона и Москве

Извор:
АТВ
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„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о договору Вашингтона и Москве који је уздрмао Европу.
Мијења ли се однос великих сила? Какве могућности нове геополитичке околности стварају за Републику Српску?
За „Битно” говоре Невен Ђенадија, докторанд Московског института за међународне односе, Александар Павић, политички аналитичар, и Нина Сајић, професорка међународних односа на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију уређује и води Весна Азић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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