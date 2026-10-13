Бизнис план: О осигурању, берзама и изазовима домаћег бизниса

Извор:
АТВ
У новој епизоди емисије „Бизнис план” доносимо приче о берзанским кретањима, цијенама нафте, пословању малих произвођача и великих компанија, осигурању и просјечној потрошачкој корпи, као и најважнијим актуелностима из свијета економије и бизниса.
Анализирамо стање на свјетским берзама, од кретања каматних стопа до геополитичких тензија, и откривамо шта нам поручује тржиште. Сазнајемо и како је пословала бањалучка берза, те како су договор Доналда Трампа и Владимира Путина и дешавања на међународној сцени утицали на цијене нафте у свијету и Републици Српској.
Доносимо причу о бањалучкој компанији која се већ 17 година бави производњом намјештаја. Откривамо како од заната изградити одржив посао, колико је важна опрема и са каквим се изазовима предузетници суочавају.
Истражујемо како препознати да ли нека пословна идеја има потенцијал за успјех, те колико су добар бизнис план и припрема важни прије него што се направи први корак.
Разговарамо са Бојаном Поповићем, предсједником Скупштине Удружења друштава за осигурање, и доносимо детаље са пете конференције „Дани осигурања Републике Српске”.
'Бизнис план' доноси приче о економији и привреди, али и људима који својим идејама, знањем и радом стварају нове пословне прилике. Пратићемо економска кретања и трендове у Српској, региону и свијету, говорити о томе како се они одражавају на привреду и шта значе за пословање и свакодневни живот. Представљаћемо успјешне домаће предузетнике, њихове пословне приче и искуства, али и оне који су тек на почетку и траже начин да своју идеју претворе у добар посао. Кроз разговоре са привредницима и стручњацима, извјештаје са економских форума и актуелне податке са тржишта, 'Бизнис план' тражиће одговоре на питања која су важна за привреду и њен даљи развој.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
„Бизнис план” уторком у 20 часова и 10 минута.
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