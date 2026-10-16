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Поремећен ваздушни саобраћај у Италији, отказују се летови

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16.10.2026 10:51

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Фото: pexels/Diego Alexander

Велики број летова у Италији је отказан или одложен због техничких проблема са мрежом за пренос података која подржава услуге контроле летења широм земље, саопштила је данас Италијанска агенција за контролу летења ЕНАВ.

Технички квар није проузрокован злонамерним активностима односно саботажом, пренијела је агенција АНСА.

"Извор проблема је идентификован и у току су напори да се успостави у потпуности нормалан рад", саопштио је ЕНАВ.

Додаје се да је капацитет управљања ваздушним саобраћајем смањен за 50 одсто.

На римском аеродрому Фјумичино четири одлазна љета била су отказана, док око 20 других касни између 15 минута и сат времена.

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Путницима је речено да треба да провјере статус летова код својих авио-компанија, преноси Танјуг.

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Тагови :

авион

летови

Италија

Технички проблем

ваздушни простор

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