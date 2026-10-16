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У Француској се сутра очекује до 100.000 демонстраната: Полицији одобрена употреба шок-бомби

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16.10.2026 10:27

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Полицајци прскају студенте бибер-спрејом у близини универзитета „Sciences Po” у Паризу, у сриједу, 7. октобра 2026. године, док они протестују због недостатка средстава у школама.
Фото: Таnjug/AP Photo/Thibault Camus

Француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез изјавио је данас да ће полиција и жандармерија током протеста заказаних за сутра моћи да користе сва расположива средства принуде, укључујући шок-бомбе у случају насиља, а власти очекују између 50.000 и 100.000 демонстраната широм земље, не рачунајући Париз.

"Полицијски службеници и жандарми морају да буду у стању да користе шок-бомбе и друга средства за разбијање демонстрација која су им на располагању", рекао је Нуњез за телевизију Франс 2, наводећи да се очекује прилично велика мобилизација, пренио је БФМ ТВ.

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Он је истакао да се шок-бомбе не користе када се демонстрације одвијају без инцидената.

Његова изјава услиједила је након што је употреба једне врсте ових средстава привремено суспендована током протеста средњошколаца, послије инцидента у Ленсу, у којем је ученик остао без руке након контакта са шок-бомбом.

За сутра је најављено 250 демонстрација и 80 маршева, док је нешто више од 40 скупова званично пријављено, рекао је Нуњез.

Према његовим ријечима, очекују се јавне демонстрације, спонтана окупљања и блокаде.

Полиција је добила инструкције да обезбјеђује демонстрације, интервенише у случају инцидената и прекида спонтана окупљања када ометају саобраћај.

Нуњез је упозорио и на могућност насиља, наводећи да у великим градовима припадници крајње љевице покушавају да изазову инциденте током протеста.

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Према процјенама територијалне обавјештајне службе, на скуповима широм Француске, изузев париског региона, очекује се између 50.000 и 100.000 људи.

За Париз се процјењује да би протестима могло да присуствује између 20.000 и 40.000 демонстраната.

(Танјуг)

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Тагови :

Француска

Протести

Полиција

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