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Врела ракија из казана се пролила по Јовану: Преминуо након два мјесеца борбе за живот

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16.10.2026 09:14

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Болница
Фото: pexels/Sandy Torchon

У болници у Београду у уторак, 13. октобра, преминуо је Јован Д. (77), који је у августу ове године задобио језиве повреде у тешкој несрећи током печења ракије.

Како сазнаје ''Телеграф.рс'', несрећа се догодила још 6. августа. Јован је у посуди носио тек испечену, врелу ракију која је тек изашла из казана. У једном тренутку се саплео, изгубио равнотежу и пао, при чему се комплетна течност пролила по њему.

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Несрећни човек је одмах превезен у болницу у изузетно тешком стању, гдје су му констатоване опекотине на чак 30 одсто површине тијела. Иако су се љекари више од два мјесеца лавовски борили за његов живот, старац је нажалост подлегао тешким повредама.

О његовој смрти одмах је обавијештено Више јавно тужилаштво у Београду, које је наложило обдукцију како би се утврдили сви тачни узроци смрти.

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Тагови :

Београд

болница

преминуо мушкарац

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