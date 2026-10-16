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Паника завладала Хрватском: Опасни вирус коси све пред собом

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16.10.2026 09:02

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Фото: Pexel/ www.kaboompics.com

Хрватски завод за јавно здравство објавио је прве податке у новој сезони грипа, а више од половине обољелих пријављено је током прошле седмице.

У Хрватској су од почетка нове сезоне праћења грипа пријављена 122 случаја обољелих, од чега 68 током прошле седмице. Случајеви су забиљежени у седам жупанија, саопштио је Хрватски завод за јавно здравство (ХЗЈЗ).

Највећа стопа обољелих у односу на број становника забиљежена је у Сплитско-далматинској жупанији, док је међу старосним групама највише обољелих забиљежено код дјеце предшколског узраста.

Према подацима Националног референтног центра за грип ХЗЈЗ-а, у лабораторијским узорцима за сада је спорадично потврђен вирус грипа типа А (Х1).

Активност вируса грипа у Европи и даље је ниска

Према извјештају Европског центра за спречавање и контролу болести (ЕЦДЦ) за почетак октобра, активност вируса грипа у државама Европске уније и Европског економског простора и даље је на ниском нивоу, а само неколико земаља биљежи лабораторијски потврђене случајеве.

Вирус грипа најчешће је потврђен код особа старијих од 65 година, а међу откривеним вирусима преовладава тип А.

Истовремено, у већини европских земаља расте број пацијената који се љекарима јављају због проблема са дисајним путевима, иако је укупан број обољелих од ових болести и даље релативно низак.

Удио позитивних тестова на коронавирус у домовима здравља углавном је стабилан, док је у болницама забиљежен пораст. Међу пацијентима код којих је коронавирус потврђен током болничког лијечења највише је особа старијих од 65 година.

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Активност респираторног синцицијског вируса (РСВ) такође је ниска и одговара уобичајеним вриједностима за период између сезонских епидемија.

Грип се ове године појавио већ у августу

Грип се ове године у Хрватској појавио неуобичајено рано, већ у другој половини августа. Међу првим обољелима били су средњошколци који су се вратили са матурских путовања, нарочито из Шпаније.

Током септембра пријаве су стизале из више жупанија, највише из Загреба и Сплитско-далматинске жупаније. У почетку је међу обољелима био велики удио младих узраста од 15 до 19 година.

ХЗЈЗ је тада упозорио да рана појава случајева не значи нужно и почетак сезонске епидемије грипа.

Нова сезона праћења грипа почела је крајем септембра, а интензивније ширење болести у Хрватској очекује се током зимских мјесеци, најчешће од децембра до марта.

Вакцинација против грипа очекује се почетком новембра

Вакцинација против грипа у Хрватској требало би да почне почетком новембра, неколико дана након испоруке вакцина, према ранијим најавама ХЗЈЗ-а.

За ову сезону најављена је набавка тровалентне инактивисане вакцине. Бесплатна вакцинација предвиђена је за особе старије од 65 година, хроничне болеснике, труднице, здравствене раднике и друге групе са повећаним ризиком од компликација грипа.

Вакцинација је најефикаснија мјера заштите од грипа и његових компликација, а за развој заштите након примања вакцине потребно је приближно двије седмице, преноси Дневник.хр.

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Тагови :

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