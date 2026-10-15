Језив призор у Београду: Пронађен леш у тунелу за смеће!

Аутор:АТВ редакција
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У Херцеговачкој улици у Београду данас око 16 сати пронађено је тијело, за сада, непознате особе.
Како се наводи, тијело је пронађено у тунелу за смеће.
На лицу мјеста је велики број припадника полиције, као и ватрогасци.
За сада није познато на који начин је особа преминула, као ни да ли се ради о насилној смрти, пише Блиц.
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