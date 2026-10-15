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Језив призор у Београду: Пронађен леш у тунелу за смеће!

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15.10.2026 17:12

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

У Херцеговачкој улици у Београду данас око 16 сати пронађено је тијело, за сада, непознате особе.

Како се наводи, тијело је пронађено у тунелу за смеће.

На лицу мјеста је велики број припадника полиције, као и ватрогасци.

За сада није познато на који начин је особа преминула, као ни да ли се ради о насилној смрти, пише Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

пронађено тијело

Београд

Србија

МУП Србије

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