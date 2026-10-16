Велики пожар у Београду, горио познати ресторан

Велики пожар који је јутрос избио у познатом београдском ресторану "Чобанов лад" на Карабурми успјешно је локализован, али се драма на терену наставља.

Ватрогасци су на готово уништеном крову који се црни од тек угашене ватре.

О цијелом случају хитно је обавијештено надлежно тужилаштво.

Екипа портала Телеграф.рс налази се на лицу мјеста и забиљежила је прве призоре након обуздавања ватре.

Иако је пожар локализован, ватрогасци су и даље на терену.

На фотографијама са лица мјеста види се како дежурају на потпуно угљенисаном крову ресторана, који је поцрнио и уништен у стравичном пожару.

Дојава о пожару у Улици Хозе Мартија број 2б стигла је јутрос у 8.28 часова, а ватрогасне екипе стигле су на лице мјеста за невјероватних шест минута. Пламен је брзо захватио око 150 од укупно 400 квадратних метара кровне конструкције, као и једну просторију у поткровљу.

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Захваљујући брзој и херојској реакцији девет ватрогасаца-спасилаца са три возила из Ватрогасно-спасилачке јединице Звездара, спријечено је ширење ватре на остатак ресторана и околне стамбене зграде.

Даља истрага утврдиће све околности под којима је дошло до овог инцидента и потврдити да ли је познати престонички ресторан заиста био мета пиромана.