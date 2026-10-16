У ријеци пронађено тијело везаног младића (21): Ухапшен његов вршњак

Аутор:АТВ редакција
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Тијело младића (21) пронађено је у ријеци Харманлијска у Бугарској, након што је његов нестанак пријављен 13. октобра.
Због сумње да га је убио, ухапшен је његов вршњак, који је, према наводима истражилаца, након нестанка покушао да прода мобилни телефон жртве.
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Тијело несталог младића пронађено је 15. октобра у ријеци Харманлијска, а према првим резултатима форензичког прегледа, смрт је наступила усљед гушења прије него што је тијело доспјело у воду. Жртва је пронађена везана, што је додатно усмјерило истрагу на сумњу да је ријеч о убиству.
Истрага је покренута 13. октобра, када је пријављен нестанак 21-годишњака из села Черногорово, који је живио у околини Харманлија.
Током провјера, полиција је утврдила да је младић дан прије расписивања националне потраге виђен са другим мушкарцем својих година. Њих двојица су шетала у близини комплекса "Приказките", недалеко од града.
Према наводима истражилаца, други младић се касније сам вратио кући, а потом покушао да прода мобилни телефон који је припадао несталом мушкарцу. Управо је тај покушај привукао пажњу полиције и довео до његовог привођења.
Након опсежне потраге, у којој су учествовали припадници регионалне и националне полиције, рониоци и ватрогасци, тијело несталог младића пронађено је у ријеци.
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Надзорни тужилац подигао је оптужницу против 21-годишњег осумњиченог и одредио му притвор до 72 сата.
Истрага је у току, а полиција и тужилаштво настављају да утврђују све околности злочина, укључујући мотив и тачан слијед догађаја који су претходили смрти младића.
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