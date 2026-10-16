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Каран: Дјело и допринос доктора Талића остају трајно упамћени

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16.10.2026 12:15

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је да је данас у Бањалуци присуствовао комеморацији доктору Горану Талићу чије дјело и допринос српском народу остају трајно упамћени.

Каран, који је уписао у књигу жалости, рекао је да је Талић велики човјек и врхунски стручњак који је својим знање, преданошћу и људскошћу оставио неизбрисив траг у здравству Републике Српске.

Дугогодишњи директор Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић" Горан Талић преминуо је у уторак, 13. октобра, у 67. години, а биће сахрањен данас у 13.00 часова на гробљу Свети Пантелија.

(Срна)

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Тагови :

Синиша Каран

Горан Талић

Република Српска

комеморација

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