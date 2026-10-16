Каран: Дјело и допринос доктора Талића остају трајно упамћени

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је да је данас у Бањалуци присуствовао комеморацији доктору Горану Талићу чије дјело и допринос српском народу остају трајно упамћени.
Каран, који је уписао у књигу жалости, рекао је да је Талић велики човјек и врхунски стручњак који је својим знање, преданошћу и људскошћу оставио неизбрисив траг у здравству Републике Српске.
Дугогодишњи директор Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић" Горан Талић преминуо је у уторак, 13. октобра, у 67. години, а биће сахрањен данас у 13.00 часова на гробљу Свети Пантелија.
(Срна)
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