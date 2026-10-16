Додик на комеморацији Талићу: Душу Института сачинио однос према људима

Аутор:АТВ редакција
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Горан Талић никада није правио разлику међу људима, тражио је одговорност, никада није дозволио да се каже да нешто не може, рекао је предсједник Милорад Додик на комеморацији дугогодишњем директору Института за за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић".
"Уживао сам сарађујући са њим", истакао је Додик у обраћању у Банском двору у Бањалуци.
Нагласио је да је Талић волио изазове, рад, Институт и Републику Српску и да је, за разлику од многих, у његов кабинет често долазио спреман са готовим програмом и пројектом.
Додик је рекао да је Талић за њега био изазовна личност зато што је био другачији од свих, није волио протоколе, формалности већ рад и раднике.
"Када сам га убјеђивао да уђе у политику, тражио је низ разлога да се извуче из тога", истакао је Додик.
Испричао је да му је Талић сам рекао да не разумије политику, али да жели да буде са њим, јер зна да ради исправну ствар.
Према Додиковим ријечима, Талић је био његов пријатељ, упознали су се 1993. године у Београду и никада нису престајали да буду добри.
Помоћник директора за медицинске послове у Институтуту за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић" Сњежана Новаковић Бурсаћ рекла је да се Талић није мирио са границама могућег нити је чекао да се околности промијене, већ их је мијењао својим радом, упорношћу, вјером у људе.
"Насљеђе које нам је оставио обавезује нас да наставимо даље чувамо створено и да не одустајемо", рекла је Новаковић Бурсаћ.
Према њеним ријечима, иза свега што је Талић стварао и радио била је свијест да свака установа постоји само и искључиво због човјека, а здравствена установа само због пацијента.
"Грађевине, опрема и апарати важан су дио нашег Института, то је његово тијело, међутим душу Института је сачинио однос Талића према људима, према свима нама, посебно према пацијентима“, указала је Новаковић Бурсаћ.
Нагласила је да ће Институт наставити рад како је то чинио под Талићевим руководством и то професионалним односом, знањем, вјештинама, посвећеношћу, квалитетом, увођењем нових услуга, изградњом и развојем повјерених ресурса на добробит пацијената, градова и Републике Српске.
Обратио се и Талићев пријатељ Владимир Љевар који је рекао да је рекао је да је Талића Бог створио створио за све, али највише за обичне људе да им увијек помаже.
Комеморацији су, осим Додика, присуствовали чланови породице Горана Талића, предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, министри у Влади Српске.
Прије тога највиши званичници Републике Српске уписали су се у књигу жалости.
Талић, који је преминуо у уторак, 13. октобра, у 67. години живота биће сахрањен у 13.00 часова на гробљу Свети Пантелија.
Горан Талић дипломирао је на Медицинском факултету у Бањалуци 1985. године, а специјализацију из ортопедске хирургије са трауматологијом завршио је 1995. на Институту за ортопедију "Бањица" у Београду. Звање примаријуса стекао је 2004. године.
Професионалну каријеру започео је 1985. године у Клиничко-медицинском центру у Бањалуци, гдје је радио до 1986. године. Од 1987. до 1991. године био је запослен у СОУР-у "Руди Чајавец" у Бањалуци.
У Завод "Др Мирослав Зотовић" запослио се 1991. године, гдје је радио као љекар и специјалиста, док је функцију директора ове здравствене установе обављао од 2003. године.
Докторску дисертацију одбранио је 2016. године на Медицинском факултету свеучилишта у Мостару, чиме је стекао звање доктора наука из области биомедицине и здравства, у пољу клиничких медицинских наука, грана ортопедија.
(Срна)
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