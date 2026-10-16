Почела комеморација доктору Талићу, присуствују званичници Српске

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Банском двору у Бањалуци у току је комеморација доктору Горану Талићу, дугогодишњем директору Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић".
Комеморацији присуствују најближи чланови породице Горана Талића, предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, предсједник Владе Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Милорад Додик, министри у Влади Српске, министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
Присутни су и директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић, предсједник Академије науке и умјетности Републике Српске Драгољуб Мирјанић, предсједник Уставног суда Републике Српске Џерард Селман, директор Фонда ПИО Младен Милић, бројне Талићеве колеге и друге јавне личности.
Највиши званичници Републике Српске претходно су се уписали у књигу жалости.
Талић ће бити сахрањен данас у 13.00 часова на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци.
Подсјетимо, професор доктор Горан Талић изненада је преминуо у 67. години.
Талић је био специјалиста ортопедије са трауматологијом и дугогодишњи директор Завода за физикалну медицину и рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" у Бањалуци.
Дипломирао је на Медицинском факултету у Бањалуци 1985. године, а специјализацију из ортопедске хирургије са трауматологијом завршио је 1995. године на Институту за ортопедију "Бањица" у Београду. Звање примаријуса стекао је 2004. године.
Професионалну каријеру започео је 1985. године у Клиничко-медицинском центру у Бањалуци, гдје је радио до 1986. године. Од 1987. до 1991. године био је запослен у СОУР-у "Руди Чајавец" у Бањалуци.
У Заводу "Др Мирослав Зотовић" запослио се 1991. године, гдје је радио као љекар и специјалиста, док је функцију директора ове здравствене установе обављао од 2003. године.
Докторску дисертацију одбранио је 2016. године на Медицинском факултету свеучилишта у Мостару, чиме је стекао звање доктора наука из области биомедицине и здравства, у пољу клиничких медицинских наука, грана ортопедија.
Био је аутор и коаутор бројних стручних и научних радова из области конзервативног лијечења сколиозе и других области ортопедије.
Током професионалне каријере добио је више награда и признања за рад у области здравства, организацију здравствене заштите и друштвени ангажман.
Поводом Дана града Бањалуке 2018. године додијељена му је награда "Кључ града" са повељом "Почасни грађанин града Бањалуке".
Био је и добитник награде Коморе доктора медицине Републике Српске за организацију здравствене заштите.
Град Бањалука додијелио му је 2011. године плакету за најуспјешнијег менаџера у области здравства.
Свети архијерејски синод Српске православне цркве одликовао га је 2009. године Орденом Светог Саве.
Исте године добио је и Плакету општине Лакташи за изузетно хумана дјела и допринос развоју здравствене заштите.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч0
Република Српска
16 ч10
Република Српска
16 ч0
Република Српска
17 ч0
Најновије
Најчитаније
12
45
12
40
12
34
12
31
12
24
Тренутно на програму