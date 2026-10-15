"Године проблема стигле на наплату"

Аутор:Весна Азић
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188.561.866 марака обавеза, више од стотину судских поступака, блокирани рачуни и залихе угља довољне за једва дан и по рада. Тако је још почетком јула изгледала ситуација у РиТЕ Угљевик.
Све пише у документу који је руководство предузећа 7. јула доставило Министарству енергетике и рударства Републике Српске и Матичном предузећу Електропривреде, а који је у посједу АТВ-а. Упозорења су била озбиљна. Три мјесеца касније, према информацијама АТВ-а, Електропривреда је само јуче издвојила три милиона марака како би становништво Републике Српске данас имало струју.
Није проблем настао преко ноћи, признаје и само руководство. Финансијска стабилност нарушена је још 2019. године, недовољна улагања годинама су остављала посљедице на производњу. На дан 7. јула на депонији Термоелектране било је свега 9.500 тона угља. За дневни рад потребно је око 6.250 тона. Ни рударски планови нису остваривани. У 2021. реализовано је свега 49,47 одсто планиране откривке, у 2023. години 82,52 одсто, у 2024. години 81,13 одсто, а прошле године тек 67,28 одсто. Без уклањања земље и јаловине нема приступа новим количинама угља.
Ни оно што је од угља доступно није лако ископати. Руднику недостаје механизација, а постојећа је дотрајала. Хитно је потребно пет нових дампера, вриједних 18.250.000 марака, док је за поправку још пет и набавку гума потребно додатних 6.500.000 марака. Уз то, неопходна су два велика и један мали багер, вриједни око 20 милиона марака. У документу се признаје да потребна механизација није набављана у претходном периоду.
Ни до угља који постоји рудник не може несметано да дође. Неријешени имовинско-правни односи блокирају приступ појединим дијеловима копова. Због тога се тренутно не може рачунати на угаљ из треће зоне копа „Гајићи – Угљевик Исток 2". Руководство упозорава да је за завршетак поступака експропријације потребно најмање 12 мјесеци, чак и уз максимално ангажовање надлежних. Без рјешавања власничких односа нема приступа земљишту, а без приступа нема ни експлоатације угља.
Руководство предлаже и реорганизацију предузећа. У документу се помињу измјене организације и систематизације радних мјеста, али и програм рјешавања вишка запослених. Предвиђа се и могућност њиховог ангажовања у другим предузећима из система Електропривреде Републике Српске. Колико је радника вишак, међутим, није прецизирано. Нису проблеми од јуче, нити се могу ријешити преко ноћи. За стабилизацију производње биће потребно много више од новца, а по свему судећи и времена да се надокнади оно што је годинама пропуштано.
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