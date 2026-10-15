Радници вртића без плата и накнада

Аутор:Сања Трифковић
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Од августа без плате, од маја без накнада, са свим рачунима, кредитима и обавезама ни сами не знају како уопште преживљавају, кажу радници Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“. Готово три године не знају ни када је плата, ни хоће ли је бити, а живот не пита.
„Ово је постао један неиздржив моменат, људи су огорчени, људи су очајни, од нас се очекује да радимо пуном паром. Ова установа има скоро 900 малишана, васпитачи морају да дођу насмијани, ведри, весели и расположени, да разговарају са родитељима и са одушевљењем причају о свему, а не знају да ли ће након 15 часова имати да купе хљеб свом дјетету", рекао је Адриана Мирић, предсједник Синдикалне организације ЈПУ „Чика Јова Змај“, Бијељина.
Радници ове предшколске установе не траже ништа што им не припада. Траже своје зарађене плате и гаранције да неће бити кашњења. Ипак и то је очигледно у Бијељини мисаона именица.
Ова установа ради у 9 организационих јединица, око 140 запослених брине о 850 дјеце. Већ скоро годину и по дана своја права траже путем Суда, тужбама. Али и то је процес који траје и који је неизвјесан за запослене који живе од ове плате и требају да прехране породице.“
Поред дуга према радницима, град дугује око милион КМ и добављачима, због тога је и набавка хране за дјецу је неизвјесна.
„Покушали смо више пута и да тражимо састанке и рјешење јер сама предшколска установа обавља посао од високог значаја за град Бијељина и за наше становништво, али кажем опет радницима су угрожена радничка права и њихов социјални статус и стварно не знам до када ће ово трајати и када ће се ријешити. Кажем опет, неразумијевање са друге стране постоји, да ми нити имамо саговорника нити постоји могућност да се пронађе неко рјешење, не само што касне плате него је угрожено функционисање наше установе јер су велика дуговања према добављачима“, рекао је Славиша Вујановић, директор ЈПЗ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“.
Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ није једина установа којом газдује град Бијељина, а којој се не исплаћују плате. Неколико стотина радника и других јавних установа мјесецима је без плата, али очигледно је да то градоначелника не брине много. На наша питања о овој теми није одговорио ни данас.
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