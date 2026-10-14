Више насеља у Источној Илиџи без воде

Аутор:АТВ редакција
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Потрошачи у више насеља у Источној Илиџи неће имати воде до 18.00 часова због санације кварова на водоводној мрежи, саопштено је из предузећа "Водовод и канализација" Источно Сарајево.
Без воде ће бити потрошачи у насељима Доње Младице један, два, три и четири, Горње Младице и Фамосово насеље.
Прекид у водоснабдијевању обухватиће и дио Улице Касиндолског батаљона, од раскрснице за Спасовданску улицу до раскрснице за Улицу царице Милице, као и Трг Мирослава Берјана, преноси Срна.
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