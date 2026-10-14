Више насеља у Источној Илиџи без воде

Потрошачи у више насеља у Источној Илиџи неће имати воде до 18.00 часова због санације кварова на водоводној мрежи, саопштено је из предузећа "Водовод и канализација" Источно Сарајево.

Без воде ће бити потрошачи у насељима Доње Младице један, два, три и четири, Горње Младице и Фамосово насеље.

Прекид у водоснабдијевању обухватиће и дио Улице Касиндолског батаљона, од раскрснице за Спасовданску улицу до раскрснице за Улицу царице Милице, као и Трг Мирослава Берјана, преноси Срна.