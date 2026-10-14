За рубрику вјеровали или не: Зеничанин сазидао кућу на крову стамбене зграде

Аутор:АТВ редакција
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Призор који више личи на сцену из комедије него на стварност поново је постао хит на друштвеним мрежама. Ипак, иза необичне грађевине крије се прича која већ годинама изазива незадовољство станара.
На крову стамбене зграде у Зеници већ годинама стоји кућа коју је направио Сафет Аговић, а призор је поново постао виралан на мрежама. Станари тврде да нису дали сагласност, а инспекција је још раније наложила рушење, али одлука никада није спроведена. Град је два пута одбио захтјев за дозволу, а уклањање је запело и зато што надлежни нису имали одговарајућу опрему.
Када погледате једну стамбену зграду у Зеници, на први поглед могло би вам се учинити да вас очи варају. На њеном врху, умјесто уобичајеног равног крова, налази се права мала кућа, са зидовима и кровом на двије воде, као да је неко одлучио да породични дом једноставно пресели неколико спратова изнад земље.
Овај несвакидашњи призор поново је постао виралан на друштвеним мрежама, а док се једни смију необичном грађевинском подухвату, други се питају како је тако нешто уопште могло да буде дозвољено.
Иако је снимак ових дана привукао нову пажњу, иза куће на крову крије се прича стара више од деценије. Грађевина се налази у зеничком насељу Јалија, на Јалимановом путу, а њена изградња својевремено је изазвала велико незадовољство међу станарима. Још занимљивије је то што је надлежна инспекција годинама раније наложила њено уклањање, али кућа, упркос свему, и даље стоји на истом мјесту.
За необичну доградњу заслужан је Сафет Аговић, тадашњи државни службеник, који је одлучио да простор на посљедњем спрату зграде претвори у нешто што много више подсјећа на засебну породичну кућу него на стан. Терасу је затворио зидовима, а читаву конструкцију наткрио класичним косим кровом, стварајући призор који је убрзо постао једна од најпознатијих грађевинских необичности у региону.
Међутим, оно што је пролазницима изгледало као занимљив примјер домишљатости, људима који живе у истој згради није било нимало забавно. Станари су тврдили да их Аговић није питао за сагласност, нити су знали да ли постоје одговарајуће грађевинске и статичке процјене које би показале да зграда може безбједно да поднесе додатну конструкцију.
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Још 2018. године случај је истраживала екипа емисије „Провјерено“ хрватске Нове ТВ, а тада су испливали детаљи који су додатно изненадили јавност. Један од станара, Сенад Џанић, испричао је како су радници током изградње допремали материјал на кров, користећи конопце којима су подизали цигле.
Људи су на конопац горе вукли циглу. По десет цигли, па се то зидало. Ако се тако направило, мислим да се тако може и срушити - рекао је Џанић, коментаришући чињеницу да је кућа остала на крову упркос одлуци о рушењу.
Да случај буде још необичнији, испоставило се да Аговић није имао потребну грађевинску дозволу. Према информацијама које је још 2018. године објавио „Дневни аваз“, надлежна градска служба два пута је одбила његов захтјев за одобрење доградње, али га то није спријечило да своју замисао спроведе у дјело.
Семира Карић, тадашња представница Службе за урбанизам Града Зенице, потврдила је да дозвола за изградњу куће на стамбеној згради никада није издата.
У вези с градњом куће на згради, ова служба није издала одобрење, чак је два пута давала одбијеницу. Колико имам информације, Служба за инспекцију донијела је рјешење о рушењу, али до данас није реализовано - објаснила је Карић у фебруару 2018. године.
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Станари су се жалили и да им је због доградње отежан приступ заједничким дијеловима зграде, нарочито крову који је неопходно одржавати. Џанић је тада упозорио да станари практично не могу нормално да приђу том дијелу објекта, осим ако би покушали да пређу преко балкона, што би представљало озбиљан ризик.
Посебно занимљив дио читаве приче односи се на покушаје надлежних да спроведу одлуку о уклањању бесправно изграђеног објекта. Иако је инспекција донијела рјешење о рушењу, поступак се годинама није помјерио са мртве тачке.
Како је откривено током истраживања емисије „Провјерено“, градско предузеће које је требало да изврши уклањање није располагало одговарајућом опремом за тако захтјеван посао. Другим ријечима, надлежни су утврдили да кућа не смије да остане на крову, али нису имали техничке могућности да је уклоне, преноси Курир.
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