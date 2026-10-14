Држављанин БиХ оптужен да је годинама силовао своју кћерку

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин БиХ оптужен је да је годинама сексуално злостављао и силовао своју ћерку, док су породично живјели у Холандији.
Суђење је и формално почело јуче, али се оптужени није појавио нити његов адвокат одбране. Тужилаштво је покушало да га контактира у БиХ путем поште и телефона. Упркос томе, данас је прочитана оптужница и изнесене оптужбе за које се терети.
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Према исказу његове ћерке, данас 38-годишње одрасле жене, злостављање је почело када је имала 15 година, током одмора у Шпанији. Након тога ју је, како тврди, отац силовао и у породичној кући у Мастрихту, као и код баке у Керкрадеу. Посљедњи инцидент, према њеним наводима, догодио се када је имала 27 година и већ живјела самостално.
Она наводи да се није усуђивала да одбије из страха од насиља. Понекад је пристајала како би заштитила своју млађу сестру.
Жена, која данас живи у Рурмонду, поднијела је пријаву против свог 64-годишњег оца још прије двије године. Њени родитељи су се, у међувремену, вратили у БиХ, гдје данас живе. Њен отац формално још није саслушан у својству осумњиченог, али је, према наводима, њеној мајци признао да је било сексуалних односа, док је негирао да су они били присилни.
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Суд сматра да отац мора бити суочен са оптужбама, по потреби и у БиХ. Најприје треба покушати да буде саслушан тамо, након чега би се судски поступак у Холандији могао наставити.
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