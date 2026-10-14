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Држављанин БиХ оптужен да је годинама силовао своју кћерку

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14.10.2026 09:20

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Држављанин БиХ оптужен да је годинама силовао своју кћерку
Фото: Pixabay

Држављанин БиХ оптужен је да је годинама сексуално злостављао и силовао своју ћерку, док су породично живјели у Холандији.

Суђење је и формално почело јуче, али се оптужени није појавио нити његов адвокат одбране. Тужилаштво је покушало да га контактира у БиХ путем поште и телефона. Упркос томе, данас је прочитана оптужница и изнесене оптужбе за које се терети.

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Према исказу његове ћерке, данас 38-годишње одрасле жене, злостављање је почело када је имала 15 година, током одмора у Шпанији. Након тога ју је, како тврди, отац силовао и у породичној кући у Мастрихту, као и код баке у Керкрадеу. Посљедњи инцидент, према њеним наводима, догодио се када је имала 27 година и већ живјела самостално.

Пристајала да би заштитила млађу сестру

Она наводи да се није усуђивала да одбије из страха од насиља. Понекад је пристајала како би заштитила своју млађу сестру.

Жена, која данас живи у Рурмонду, поднијела је пријаву против свог 64-годишњег оца још прије двије године. Њени родитељи су се, у међувремену, вратили у БиХ, гдје данас живе. Њен отац формално још није саслушан у својству осумњиченог, али је, према наводима, њеној мајци признао да је било сексуалних односа, док је негирао да су они били присилни.

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Суд сматра да отац мора бити суочен са оптужбама, по потреби и у БиХ. Најприје треба покушати да буде саслушан тамо, након чега би се судски поступак у Холандији могао наставити.

(Независне)

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Тагови :

Холандија

Држављанин БиХ

Силовање

отац

кћерка

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