Леплир: Медицински факултет примјер добре праксе

Аутор:АТВ редакција
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Медицински факултет у Фочи добар је примјер из праксе како треба да раде и да се развијају високошколске установе, изјавио је шеф Канцеларије за међународну сарадњу Универзитета у Левену из Белгије Хирт де Леплир.
Леплир је честитао Медицинском факултету за све успјехе који су довели до међународне акредитације и препознатљивости, а што је резултирало чињеницом да се данас у Фочи образује више од 700 страних студената из 38 земаља свијета.
"Медицински факултет у Фочи представља примјер како су у пракси добро примијењене методе и све оно на чему смо радили претходних година", рекао је Леплир на свечаном обиљежавању 33. рођендана овог факултета.
Он је истакао да је успјех Медицинског факултета резултат тимског рада, а да тимски рад захтијева јаког лидера, какав је управо декан Дејан Бокоњић.
Уз Бокоњића, у процесу интернационализације факултета издвојио је и велики допринос професора Ненада Марковића.
Леплир је након 28 година, како је истакао, позитивног искуства у раду са људима са ових простора, пожелио да будућност Републике Српске и БиХ буде таква да нуди наду свима грађанима, поготово студентима и младим људима да њихови снови могу постати стварност.
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"Желим вам свима, поготово у овим тешким геополитичким и несигурним временима, да се фокусирате на добробит и просперитет свих људи, свих грађана, свих студената", рекао је Леплир, који након готово три деценије присуства у Српској и БиХ и учествовања у пројектима подршке образовном систему одлази у пензију.
Емотивно обраћање студентима и професорима Медицинског факултета завршио је на српском језику ријечима: "Желим вам свима све најбоље".
Медицински факултет наградио је данас Хирта де Леплира за изузетну подршку око акредитације, осигурања квалитета и међународне видљивости, преноси Срна.
На овом факултету, на четири одсјека на енглеском језику, тренутно студирају 722 студента из 38 земаља. Највише их је из Индије 464, из Грчке 42, Њемачке 41, Бангладеша 30, Италије 19, Египта 15, Велике Британије 14...
Студенти долазе и из Француске, Шведске, Украјине, Холандије, Швајцарске, Аустрије, Русије, Турске, те бројних земаља Азије и Африке.
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"На почетку смо имали углавном студенте из земаља `трећег свијета`, поготово из Индије, а тај однос се сада прилично мијења и долазе нам студенти из ЕУ, Велике Британије и других земаља, тако да данас имамо око 120 студената из ЕУ који студирају на Медицинском факултету који је ван ЕУ", рекао је декан Дејан Бокоњић.
Извођење наставе на енглеском почело је од академске 2020/21. године, по чему је ова установа прва у Републици Српској, а ове године испраћају прву генерацију страних студената, од којих је 56 дипломирало
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