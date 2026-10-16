Саобраћајна незгода у Требињу: Пјешак повријеђен

Аутор:АТВ редакција
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Пјешак Р.К. задобио је тешке тјелесне повреде у саобраћајној незгоди која догодила у Требињу.
У незгоди је учествовао пасат, којим је управљало лице Д.Д.
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Требиње документују кривично дјело "Угрожавање јавног саобраћаја" из члана 402. став 3. Кривичног законика Републике Српске.
О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу.
Хроника
Огласило се ОЈТ о тешкој саобраћајној несрећи у Бањалуци
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