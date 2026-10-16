Logo

Саобраћајна незгода у Требињу: Пјешак повријеђен

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.10.2026 10:45

Коментари:

0
Полиција МУП Републике Српске
Фото: ATV

Пјешак Р.К. задобио је тешке тјелесне повреде у саобраћајној незгоди која догодила у Требињу.

У незгоди је учествовао пасат, којим је управљало лице Д.Д.

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Требиње документују кривично дјело "Угрожавање јавног саобраћаја" из члана 402. став 3. Кривичног законика Републике Српске.

О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу.

ОЈТ Бањалука

Хроника

Огласило се ОЈТ о тешкој саобраћајној несрећи у Бањалуци

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

Требиње

удес

Повријеђен пјешак

ПУ Требиње

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција зауставља возаче користећи знак "стоп".

Хроника

Добојлија пијан сјео за волан, па остао ухапшен

2 ч

0
Окружно јавно тужилаштво Бањалука

Хроника

Огласило се ОЈТ о тешкој саобраћајној несрећи у Бањалуци

2 ч

0
Милош Чупић, хапшење 2024. године

Хроника

Милош Чупић ухапшен због премлаћивања мушкарца у Котор Варошу

2 ч

1
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

У саобраћајној несрећи једна особа погинула, двије повријеђене

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Поклони које не треба носити домаћину за славу: Вјерује се да привлаче неуспјех

12

40

Од перача судова до Мишелиновог водича: Кувар Савино Дивинченцо стиже у Бањалуку

12

34

Бизарно: Дјечаку (16) изнад ока растао зуб, љекари у шоку

12

31

Велика Британија уводи забрану за три врсте порнографије

12

24

Цвијановић: Доктор Талић дао немјерљив допринос унапређењу здравственог система

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима