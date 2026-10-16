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Битно: Резултати фудбалске репрезентације Србије и стање у српском фудбалу

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Извор:

АТВ

16.10.2026 11:45
Битно: Резултати фудбалске репрезентације Србије и стање у српском фудбалу
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о резултатима фудбалске репрезентације Србије и тренутном стању у српском фудбалу.

За „Битно” говоре: Родољуб Петковић ,савјетник предсједника Фудбалског савеза Републике Српске, Славко Басара, новинар „Спортског журнала” и Драган Чича, новинар „Спорт клуба”.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Никола Лучић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

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