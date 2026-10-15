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Битно: Ментално здравље

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Извор:

АТВ

15.10.2026 10:43
Битно: Ментално здравље
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о менталном здрављу.

За „Битно” говоре: Горан Рачетовић, национални координатор за ментално здравље у Републици Српској, Милан Латиновић, савјетник у Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске, психолог Ивана Живковић и Митја Тањга.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Драгана Божић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

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Тагови :

АТВ

Битно

Драгана Божић

Ментално здравље

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