Битно: Ментално здравље

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о менталном здрављу.
За „Битно” говоре: Горан Рачетовић, национални координатор за ментално здравље у Републици Српској, Милан Латиновић, савјетник у Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске, психолог Ивана Живковић и Митја Тањга.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Драгана Божић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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