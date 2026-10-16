Сарајлији одузет аутомобил због 7.490 КМ неплаћених казни

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Сарајеву привремено је одузела аутомобил „форд фиеста“ од возача који није стекао право на управљање возилом, а којем је истекла и регистрација. Провјером је утврђено да има 7.490 КМ неплаћених новчаних казни.
Возач је вишеструки повратник у чињењу саобраћајних прекршаја, а возило му је одузето током полицијске контроле на подручју општине Ново Сарајево.
Полицијски службеници Полицијске управе Ново Сарајево зауставили су возило 15. октобра у 1.45 часова у Улици Змаја од Босне.
Аутомобилом је управљао А. Ћ., рођен 1988. године у Сарајеву, гдје је и настањен.
Полиција је провјерама утврдила да возач нема право управљања моторним возилом, да је регистрација аутомобила истекла, те да је ријеч о вишеструком починиоцу саобраћајних прекршаја.
Због утврђених прекршаја, полиција је привремено одузела возило, а Општинском суду у Сарајеву биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка због кршења Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, преноси Глас Српске.
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