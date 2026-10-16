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Српска богатија за 27 беба

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16.10.2026 08:45

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Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори
Фото: pexels/Luis Becerra Fotógrafo

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 11 дјевојчица и 16 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Дванаест беба рођено је у Бањалуци, пет у Добоју, четири у Источном Сарајеву, двије у Бијељини, а по једна у Приједору, Требињу, Градишци и Фочи.

У Бањалуци је рођено осам дјечака и четири дјевојчице, у Добоју четири дјечака и дјевојчица, у Источном Сарајеву двије дјевојчице и два дјечака, у Бијељини дјечак и дјевојчица, у Приједору, Требињу и Градишци по једна дјевојчица, а у Фочи један дјечак.

Порода није било у Зворнику и Невесињу.

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Тагови :

бебе

храна за бебе

породилиште

Породилишта

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