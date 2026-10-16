У овој просторији никада не би требало сушити веш

Аутор:АТВ редакција
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Многи своју одјећу суше гдје год стигну, на радијатору или на сталку за сушење, али стручњаци упозоравају да би требало да имате на уму да постоји једна просторија у којој никада не би требало да сушите свој веш.
Наиме, стручњаци тврде да треба избјегавати сушење рубља у спаваћој соби. Мокар веш повећава влажност ваздуха за 30 одсто, повећавајући ризик од потешкоћа с дисањем током спавања и угрожавајући имунолошки систем. Као резултат повишеног нивоа влаге, могла би да се повећа и шанса за развој плијесни.
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"Држање влажног веша у вашем животном простору не подстиче само појаву плијесни и влаге, већ може довести до респираторних проблема, а мокро рубље такође може бити и помало смрдљиво. Спаваћа соба је једна од просторија у којој проводите највише времена, па с обзиром на потенцијалне здравствене проблеме и проблеме с плијесни, било би боље да га држите подаље", рекли су стручњаци из „In The Wash-а“.
Гриње такође могу да се појаве у спаваћим собама јер мокра одјећа ствара влажну околину у којој се оне могу размножавати. Осим тога, ако влага испуни просторију, може доћи до кондензације, која заузврат може узроковати труљење дрвених конструкција.
(Крстарица)
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