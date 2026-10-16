Logo

У овој просторији никада не би требало сушити веш

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.10.2026 09:06

Коментари:

0
sušenje odjeće savjeti žica za veš štrik
Фото: Pexel/ Ron Lach

Многи своју одјећу суше гдје год стигну, на радијатору или на сталку за сушење, али стручњаци упозоравају да би требало да имате на уму да постоји једна просторија у којој никада не би требало да сушите свој веш.

Наиме, стручњаци тврде да треба избјегавати сушење рубља у спаваћој соби. Мокар веш повећава влажност ваздуха за 30 одсто, повећавајући ризик од потешкоћа с дисањем током спавања и угрожавајући имунолошки систем. Као резултат повишеног нивоа влаге, могла би да се повећа и шанса за развој плијесни.

Доктор

Регион

Паника завладала Хрватском: Опасни вирус коси све пред собом

"Држање влажног веша у вашем животном простору не подстиче само појаву плијесни и влаге, већ може довести до респираторних проблема, а мокро рубље такође може бити и помало смрдљиво. Спаваћа соба је једна од просторија у којој проводите највише времена, па с обзиром на потенцијалне здравствене проблеме и проблеме с плијесни, било би боље да га држите подаље", рекли су стручњаци из „In The Wash-а“.

Гриње такође могу да се појаве у спаваћим собама јер мокра одјећа ствара влажну околину у којој се оне могу размножавати. Осим тога, ако влага испуни просторију, може доћи до кондензације, која заузврат може узроковати труљење дрвених конструкција.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сушење веша

Одјећа

спаваћа соба

Коментари (0)

Прочитајте више

Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори

Друштво

Српска богатија за 27 беба

4 ч

0
Киша

Друштво

Стиже промјена времена: Ево гдје ће данас падати киша

4 ч

0
Радови и гужве у центрима успоравају саобраћај

Друштво

Радови и гужве у центрима успоравају саобраћај

4 ч

0
Crna čokolada

Здравље

''Чоколадна терапија'': Истраживање показало да чоколада помаже у смиривању кашља

5 ч

0

Више из рубрике

Орезивање биљке

Савјети

Које биљке треба орезати након првог мраза?

1 д

0
Кисели купус

Савјети

Tачна рецептура за зимницу: Славни кувар открива тајну савршеног купуса

2 д

0
Жене скупљају смеће и одлажу у пластичну кесу.

Савјети

Не бацајте пластичне боце: Закопајте их поред биљака и олакшајте себи посао

2 д

0
Ако вам је ово пин код на картици одмах га мијењајте: Велике су шансе да останете без новца

Савјети

Ако вам је ово пин код на картици одмах га мијењајте: Велике су шансе да останете без новца

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Поклони које не треба носити домаћину за славу: Вјерује се да привлаче неуспјех

12

40

Од перача судова до Мишелиновог водича: Кувар Савино Дивинченцо стиже у Бањалуку

12

34

Бизарно: Дјечаку (16) изнад ока растао зуб, љекари у шоку

12

31

Велика Британија уводи забрану за три врсте порнографије

12

24

Цвијановић: Доктор Талић дао немјерљив допринос унапређењу здравственог система

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима