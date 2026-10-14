Ако вам је ово пин код на картици одмах га мијењајте: Велике су шансе да останете без новца

Аутор:АТВ редакција
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Иако већина људи вјерује да је њихов ПИН довољно безбједан, поједине комбинације су толико предвидљиве да их је могуће погодити у само неколико покушаја.
Посебно забрињава чињеница да се управо најједноставнији низови бројева и даље често користе за заштиту мобилних телефона, банковних картица и других уређаја.
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У времену када на паметним телефонима чувамо готово све, од приватних фотографија и порука до приступа мобилном банкарству, безбједност уређаја је важнија него икад. Ипак, многи корисници приликом одабира ПИН-а предност дају једноставности памћења, занемарујући притом колико таква одлука може угрозити њихове податке.
Четвороцифрени ПИН има укупно 10.000 могућих комбинација, од 0000 до 9999. На први поглед то се чини као велик број, али стварни проблем лежи у чињеници да људи не бирају бројеве потпуно насумично. Напротив, одређене комбинације појављују се знатно чешће од других.
Међу најпознатијим примјерима несигурних ПИН-ова налазе се 1234, 0000, 1111 и 1212. Ријеч је о низовима које је изузетно лако запамтити, али управо због њихове једноставности могу бити први на списку комбинација које ће неко покушати да погоди.
Да проблем није само теоријски, показала је и позната анализа стручњака за безбједност Ника Берија, који је проучавао милионе четвороцифрених лозинки из доступних скупова компромитованих података. Према његовој анализи, комбинација 1234 била је убједљиво најзаступљенија, са удјелом већим од десет одсто.
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Важно је притом нагласити да су анализиране четвороцифрене лозинке, а не искључиво ПИН-ови банковних картица. Ипак, резултати добро илуструју колико су људи склони бирању једноставних и предвидљивих бројева.
Многи корисници мисле да су избјегавањем комбинација попут 0000 или 1111 већ учинили довољно за безбједност. Међутим, постоји читав низ других образаца који такође нису добар избор.
На примјер, низови 1234 и 4321, понављања попут 5656 или 7878, као и комбинације које на бројчаној тастатури праве једноставан облик, могу бити лако предвидљиве.
Проблем је што особе које покушавају неовлаштено да приступе уређају често не нагађају потпуно насумично. Познавање људских навика може им помоћи да прво испробају најчешће кориштене комбинације.
Ипак, многи савремени уређаји и банковни системи имају ограничења броја погрешних покушаја, временска одлагања и додатне безбједносне механизме. Због тога предвидљив ПИН не значи аутоматски да ће неко успјети да приступи уређају или рачуну, али непотребно повећава ризик.
Једна од најчешћих грешака јесте кориштење личних датума. Дан и мјесец рођења, година рођења, годишњица брака или датум рођења дјетета многима се чине као идеално рјешење јер их готово никада не могу заборавити.
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Међутим, такви подаци нису увијек приватни.
Друштвене мреже данас откривају много више него што мислимо. Честитке за рођендан, јавно објављене фотографије и други лични подаци могу помоћи некоме ко покушава да погоди ПИН.
На примјер, ако особа користи датум рођења у облику ДДММ, неко ко зна њен рођендан већ има потенцијалну комбинацију за покушај приступа.
Због тога је препоручљиво избјегавати све бројеве који се могу повезати са вашим идентитетом, члановима породице или важним животним догађајима.
Ако уређај омогућава одабир дужег ПИН-а, стручњаци за сајбер безбједност препоручују кориштење најмање шест цифара, под условом да је комбинација насумична и непредвидљива.
Разлика је значајна. Док четвороцифрени ПИН има 10.000 могућих комбинација, шестоцифрени их има чак милион.
То значи да шестоцифрени ПИН пружа стотину пута више могућих комбинација од четвороцифреног.
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Наравно, ни дужи ПИН није сигуран ако се састоји од очигледних низова попут 123456 или 000000. Дужина је важна, али једнако је битно избјегавати правилне обрасце.
Још једна честа навика јесте кориштење истог ПИН-а на више мјеста. Неки људи идентичном комбинацијом откључавају мобилни телефон, приступају одређеним апликацијама и користе банковну картицу.
Таква пракса може бити посебно опасна ако неко успије да сазна један од тих кодова.
На примјер, особа која посматра корисника док уноси ПИН за откључавање мобилног телефона могла би покушати да исту комбинацију употријеби и за друге услуге или уређаје.
Због тога је препоручљиво користити различите ПИН-ове, нарочито за банковне картице и мобилне уређаје.
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