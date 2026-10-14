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Након хладног јутра стиже сунце: Ево какве нас температуре очекују током дана

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14.10.2026 07:24

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Временска прогноза: Залазак сунца
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и ФБиХ данас нас очекује претежно сунчано и пријатно топло вријеме, уз малу облачност и даљи пораст температуре ваздуха.

Након хладног и ведрог јутра, током којег су се температуре у појединим вишим предјелима спустиле и испод нуле, током дана нас очекује знатно топлије вријеме захваљујући јачању антициклона са југозапада и централне Европе. По котлинама и дуж ријечних токова јутрос је забиљежена магла, док на југу земље дува умјерена до јака бура.

Током дана широм Српске и ФБиХ преовладаваће сунчано вријеме уз занемарљиву облачност. Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар.

Максимална дневна температура ваздуха кретаће се од 13 до 19 степени, на самом југу и у Херцеговини чак до угодних 22 степена, док ће у планинским предјелима жива у термометру достизати око 10 степени.

У Бањалуци се након свјежег јутра током дана очекује право михољско љето сунчано уз малу облачност и слаб сјеверни вјетар, са максималном дневном температуром ваздуха око 17 степени.

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