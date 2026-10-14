Након хладног јутра стиже сунце: Ево какве нас температуре очекују током дана

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ данас нас очекује претежно сунчано и пријатно топло вријеме, уз малу облачност и даљи пораст температуре ваздуха.
Након хладног и ведрог јутра, током којег су се температуре у појединим вишим предјелима спустиле и испод нуле, током дана нас очекује знатно топлије вријеме захваљујући јачању антициклона са југозапада и централне Европе. По котлинама и дуж ријечних токова јутрос је забиљежена магла, док на југу земље дува умјерена до јака бура.
Током дана широм Српске и ФБиХ преовладаваће сунчано вријеме уз занемарљиву облачност. Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар.
Максимална дневна температура ваздуха кретаће се од 13 до 19 степени, на самом југу и у Херцеговини чак до угодних 22 степена, док ће у планинским предјелима жива у термометру достизати око 10 степени.
У Бањалуци се након свјежег јутра током дана очекује право михољско љето сунчано уз малу облачност и слаб сјеверни вјетар, са максималном дневном температуром ваздуха око 17 степени.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
5 ч3
Република Српска
5 ч0
Свијет
5 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
16 ч0
Друштво
16 ч0
Најновије
Најчитаније
12
52
12
51
12
50
12
40
12
40
Тренутно на програму