Научници открили које рачунање времена је лошије за здравље

Аутор:АТВ редакција
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Казаљке на сату ускоро ћемо помјерити један сат уназад, чиме се завршава период љетног рачунања времена, а промјена нас очекује у ноћи између суботе, 24. октобра, и недјеље, 25. октобра 2026. године. Вјечита дилема је испред нас, шта је здравије?
Задржавање љетног рачунања времена током цијеле године донијело би свјетлије вечери, али би истовремено значило да би Сунце зими излазило сат времена касније према сату. Људи који рано устају због посла или школе тако би већи дио јутра проводили у мраку.
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Нова канадска анализа закључује да је стално зимско рачунање времена бољи избор за здравље уколико би сезонско помјерање сата било укинуто, јер омогућава ранији приступ јутарњој дневној свјетлости.
Британска Колумбија увела је стално љетно рачунање времена у марту. Алберта и Сјеверозападне територије такође су усвојиле цјелогодишње љетно рачунање времена и неће помјерати сат у новембру. У Сједињеним Америчким Државама, Представнички дом Конгреса усвојио је 14. јула приједлог закона о увођењу сталног љетног рачунања времена, који је већ наредног дана упућен надлежном одбору Сената.
Психијатар Рејмонд Лам са Универзитета Британске Колумбије и његове колеге анализирали су здравствене посљедице двије могућности: сталног зимског рачунања времена, које се углавном примјењује током зиме, и сталног љетног рачунања времена, које је сат времена испред зимског пише Science Alert.
Истраживач сна и циркадијалних ритмова Ралф Мистлбергер са Универзитета Сајмон Фрејзер један је од коаутора стручне анализе, која је објављена у рецензираном научном часопису. Истраживачи су прегледали постојећа истраживања о биолошким ритмовима, спавању, расположењу, образовању и економским посљедицама. Такође су размотрили искуства земаља које су уводиле стално рачунање времена и упоредили вријеме изласка и заласка Сунца у различитим канадским градовима.
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У Торонту би, на примјер, Сунце почетком јануара, када је зимски излазак најкаснији, изашло у 7.51 уколико би се током цијеле године примјењивало зимско рачунање времена. Уз стално љетно рачунање времена, излазак Сунца био би тек у 8.51.
Када је јутарња свјетлост слабије доступна, биолошки ритам спавања може да се помјери ка каснијим сатима, док вријеме почетка наставе и радног дана остаје исто. То значи да би људи морали да устају на вријеме чак и када њихов организам још није спреман, што би могло да доведе до скраћивања сна.
Ова појава повезана је са такозваним друштвеним џет-легом, односно нескладом између унутрашњег биолошког сата и распореда који намећу школа и посао. Истраживања су овај несклад повезала са лошијим физичким и менталним здрављем, као и са недовољним сном.
Само сезонско помјерање сата такође може да поремети спавање и прилагођавање организма дневном ритму.
Истраживачи су размотрили и географске разлике. Људи који живе западније унутар исте временске зоне дочекују излазак Сунца касније према сату. Поједине студије повезале су такав положај са краћим сном и неким неповољнијим здравственим и економским исходима, мада то не доказује да је каснији излазак Сунца њихов непосредни узрок.
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Анализа се бавила и сезонским афективним поремећајем, обликом депресије који се код неких људи јавља током зиме.
Једно од водећих објашњења овог поремећаја јесте да се биолошки сат помјера ка каснијим сатима када је јутарња свјетлост одложена. Терапија јаким свјетлом ујутру може да помогне у помјерању биолошког ритма унапријед, док би каснији излазак Сунца према сату могао да дјелује у супротном смјеру.
Тинејџери и млађе одрасле особе могли би да буду посебно осјетљиви, јер се њихов биолошки сат природно помјера ка каснијем одласку на спавање и каснијем буђењу током тог животног периода.
"Каснији почетак наставе и радног времена био би од помоћи", рекао је Мистлбергер. Као додатну мјеру навео је и појачано освјетљење у затвореним просторијама током јутра.
Поједине земље већ су испробале цјелогодишње љето рачунање времена, али су касније промијениле одлуку.
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Сједињене Америчке Државе увеле су га 1974. године, али су од те праксе одустале прије истека године, након забринутости због мрачних зимских јутара и дјеце која су одлазила у школу прије изласка Сунца.
Русија је увела стално љетно рачунање времена 2011. године, да би се 2014. вратила на другачији режим.
Ипак, стално љетно рачунање времена има и одређене предности. Свјетлије вечери омогућавају више времена за боравак на отвореном, физичку активност и дружење. С друге стране, зимско рачунање времена значи ранији залазак Сунца током зиме, док рани љетни излазак Сунца неким људима може да поремети сан.
Колико ће избор утицати на свакодневни живот зависи и од географске ширине и положаја мјеста унутар временске зоне.
Истраживачи упозоравају да се велики дио доступних доказа заснива на посматрачким студијама и географским поређењима, због чега и даље постоји одређена неизвјесност у вези са дугорочним здравственим посљедицама сталног рачунања времена.
На основу анализираних доказа, истраживачи препоручују да се, уколико се сезонско помјерање сата укине, уведе стално зимско рачунање времена.
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Уколико се владе ипак одлуче за цјелогодишње љетно рачунање времена, аутори студије савјетују да размотре каснији почетак наставе и радног времена, побољшају изложеност јутарњој свјетлости и прате могуће промјене у квалитету сна, учесталости зимске депресије, изостанцима из школе и са посла, као и броју саобраћајних незгода.
Истраживање је објављено у часопису Canadian Medical Association Journal.
(Б92)
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